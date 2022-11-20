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Юта Диван тканевый прямой горчичный - фото 1

Юта Диван тканевый прямой горчичный

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Характеристики товара

Описание

Стильный тканевый диван «Юта» предназначен для комфортного отдыха двух гостей и полноценного сна для одного или двух человек. Универсальный дизайн позволяет вписать модель как в классический, так и в современный или скандинавский интерьер.

МЕХАНИЗМ

Диван раскладывается при помощи удобного и надежного механизма "Клик-кляк". Он отличается долговечностью и простотой эксплуатации.

В результате трансформации получается ровное, широкое и удобное спальное место.

Конструкция предусматривает несколько положений спинки:

1) «кровать» - ровное спальное место с ортопедическим эффектом;

2) «диван» - для комфортного отдыха сидя;

3) «релакс» - спинка фиксируется с наклоном 45 градусов. В этом положении можно расслабленно отдыхать днем.

ОСНОВАНИЕ

Высокоплотный ППУ-матрас в сочетании с независимым пружинным блоком и гибкими березовыми латами кроватного типа обеспечивают ортопедический эффект и здоровый сон. Основание имеет средний уровень жесткости.

КАРКАС

В конструкции дивана используются материалы из натурального дерева, которые гарантируют экологичность и прочность каркаса. Под сиденьем предусмотрен вместительный бельевой ящик, в который можно легко вместить несколько одеял и подушек.

ОБИВКА

Обивка дивана - мягкий бархатистый велюр. Это тактильно приятная и очень практичная ткань. Всю мягкую поверхность модели украшает строчка прямоугольниками. Обивка имеет повышенный уровень износоустойчивости 50 000 циклов (по тесту Мартиндейла).

Ткань рекомендована для владельцев домашних животных.

Съемный чехол облегчает уход за диваном. Для велюра пригодна профессиональная химчистка, сухая чистка и чистка влажной губкой.

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Основные характеристики

  • Высота980 мм
  • Ширина1000 мм
  • Длина1920 мм
  • Материалвелюр
  • Цветжелтый
  • Страна изготовленияРоссия
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