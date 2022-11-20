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Диван Стоун 2х местный

13 оценок
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Диван Vintage, велюр изумруд

Характеристики товара

Описание

Неповторимый дизайн и стильный модельный ряд этой модульной группы потрясёт воображение даже самых взыскательных заказчиков. Если Вы хотите отойти от традиционного стиля в интерьере и внести в него футуристические элементы

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Основные характеристики

  • Высота750 мм
  • Ширина1400 мм
  • Глубина730 мм

Варианты размеров

Наименование Габариты, мм (ДхГхВ) Стоимость
Кресло 1000х730х750 Стоимость уточнить у менеджера
2х местный диван округлый 1400х730х750 Стоимость уточнить у менеджера
3х местный диван огкруглый 1800х730х750 Стоимость уточнить у менеджера
Кресло округлое левое/ правое 800х730х750 Стоимость уточнить у менеджера
2х местный диван округлый левый/ правый 1200х730х750 Стоимость уточнить у менеджера
3х местный диван округлый левый/ правый 1600х730х750 Стоимость уточнить у менеджера
Кресло прямое 600х730х750 Стоимость уточнить у менеджера
2х местный диван прямой 1000х730х750 Стоимость уточнить у менеджера
3х местный диван прямой 1400х730х750 Стоимость уточнить у менеджера
Угловой элемент 730х730х750 Стоимость уточнить у менеджера

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