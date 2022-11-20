|Наименование
|Габариты, мм (ДхГхВ)
|Стоимость
|Кресло
|1000х730х750
|Стоимость уточнить у менеджера
|2х местный диван округлый
|1400х730х750
|Стоимость уточнить у менеджера
|3х местный диван огкруглый
|1800х730х750
|Стоимость уточнить у менеджера
|Кресло округлое левое/ правое
|800х730х750
|Стоимость уточнить у менеджера
|2х местный диван округлый левый/ правый
|1200х730х750
|Стоимость уточнить у менеджера
|3х местный диван округлый левый/ правый
|1600х730х750
|Стоимость уточнить у менеджера
|Кресло прямое
|600х730х750
|Стоимость уточнить у менеджера
|2х местный диван прямой
|1000х730х750
|Стоимость уточнить у менеджера
|3х местный диван прямой
|1400х730х750
|Стоимость уточнить у менеджера
|Угловой элемент
|730х730х750
|Стоимость уточнить у менеджера