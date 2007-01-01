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Настоящее фото товара Диван Стоун рогожка синий, произведённого компанией ChiedoCover
Диван Стоун рогожка синий
26 оценок
35 990
Товар в корзине. Перейти
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Диван Стоун рогожка синий

Артикул: CH-051-954
26 оценок
Основные характеристики
  • Ширина710 мм
  • Глубина1240 мм
  • Высота780 мм
  • Глубина сиденья490 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

равномерное распределение нагрузки на всю площадь посадочного места.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина710 мм
  • Глубина1240 мм
  • Высота780 мм
  • Глубина сиденья490 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Высота спинки360 мм
  • Вес29 кг
  • НаполнительЛитой пенополиуретан(ППУ)
  • Допустимая нагрузка170
  • Количество мест3
  • Высота ножек118 мм
  • Материал ножекметалл
  • Цветсерый
  • Каркасметалл

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки600 мм
  • Высота упаковки730 мм
  • Глубина упаковки1260 мм
  • Вес упаковки31.6 кг
  • Объём упаковки0.55 м3
  • Габариты упаковки для логистики1260
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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