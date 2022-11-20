ДИВАН СЕГА Б VELVET БЕЛАЯ ЭМАЛЬ VINOUS

5 оценок

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ДИВАН СЕГА Б VELVET БЕЛАЯ ЭМАЛЬ VINOUS

4.8
27 990 ₽
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ДИВАН СЕГА Б VELVET СОСНА GREEN
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Характеристики товара

Описание

РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Габаритные размеры (ДхШхВ): 172,5х73х80
Вес: 40 кг
Объем: 1 м³
Количество упаковок: 1 шт
Высота спального места: 45 см
Спальное место (ШхД): 70х165,5
ПРОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Гарантия: 12 мес
Максимальная нагрузка: 300 кг
Жесткость: Средняя
Чехлы: Несъемные
Комплект поставки: Каркас, матрас, две приспинные подушки, две декоративные подушки
Страна производства: Россия
Материал обивки: Рогожка, вельвет, велюр или экокожа на выбор
Основание: Реечное-деревянное
Ящик для белья: не предусмотрено конструкцией
Количество мест: Трехместный
Механизм трансформации: Не трансформируется

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Основные характеристики

  • Ширина730 мм
  • Высота800 мм
  • Длина1725 мм
  • Вес40 кг
  • Максимальная нагрузка300 кг
  • Материал каркасадерево
  • Материал сиденьяРогожка, вельвет, велюр или экокожа на выбор

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