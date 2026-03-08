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Настоящее фото товара Диван Портофино, серый велюр, ножки металл, произведённого компанией ChiedoCover
Диван Портофино, серый велюр, ножки металл
150 оценок
24 39053
51 690 ₽
Товар в корзине. Перейти
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Диван Портофино, серый велюр, ножки металл

Артикул: CH-050-968
150 оценок
Основные характеристики
  • Длина1400 мм
  • Глубина820 мм
  • Высота720 мм
  • Материал каркасафанера, дерево
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Диван Портофино - элегантное решение для кафе, ресторанов и лаунж‑пространств. Выразительный дизайн помогает создать уютные зоны отдыха и стильные зоны ожидания.

Модель идеально подходит для организации комфортных посадочных зон в залах ресторанов и лаунж-пространствах.


Преимущества:

- мягкая и удобная посадка для гостей
- выразительный интерьерный образ
- подходит для уютных гостиных зон в заведениях

Индивидуальное производство:

- любой цвет обивки и материал
- производство в индивидуальных размерах
- подбор обивки под интерьер проекта

Для оснащения заведений действуют оптовые цены при заказе от 3х диванов

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина1400 мм
  • Глубина820 мм
  • Высота720 мм
  • Материал каркасафанера, дерево
  • Каркас диванаДерево
  • Материал ножекметалл
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияРоссия
  • Обивкарогожка

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Скачать 3D-модельХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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Надёжная упаковка

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