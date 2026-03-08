Характеристики товара
Описание
Диван Портофино - элегантное решение для кафе, ресторанов и лаунж‑пространств. Выразительный дизайн помогает создать уютные зоны отдыха и стильные зоны ожидания.
Модель идеально подходит для организации комфортных посадочных зон в залах ресторанов и лаунж-пространствах.
Преимущества:
- мягкая и удобная посадка для гостей
- выразительный интерьерный образ
- подходит для уютных гостиных зон в заведениях
Индивидуальное производство:
- любой цвет обивки и материал
- производство в индивидуальных размерах
- подбор обивки под интерьер проекта
Для оснащения заведений действуют оптовые цены при заказе от 3х диванов
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1400 мм
- Глубина820 мм
- Высота720 мм
- Материал каркасафанера, дерево
- Каркас диванаДерево
- Материал ножекметалл
- Цветсерый
- Страна изготовленияРоссия
- Обивкарогожка
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет