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Диван Garda, велюр Galaxy Lite 09, ножки металл черный муар - фото 1Диван Garda, велюр Galaxy Lite 09, ножки металл черный муар - фото 2Диван Garda, велюр Galaxy Lite 09, ножки металл черный муар - фото 3Диван Garda, велюр Galaxy Lite 09, ножки металл черный муар - фото 4Диван Garda, велюр Galaxy Lite 09, ножки металл черный муар - фото 5Диван Garda, велюр Galaxy Lite 09, ножки металл черный муар - фото 6Диван Garda, велюр Galaxy Lite 09, ножки металл черный муар - фото 7Диван Garda, велюр Galaxy Lite 09, ножки металл черный муар - фото 8Видеообзор: Диван Garda, велюр Galaxy - видео 9

Диван Garda, велюр Galaxy Lite 09, ножки металл черный муар

Артикул: CH-052-827
9 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина1520 мм
  • Глубина740 мм
  • Высота790 мм
  • Ширина сиденья1130 мм
  • Глубина сиденья540 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • ОбивкаВелюр Galaxy Lite 09
  • Каркасметалл, ГКД
  • Цветзеленый, черный
  • Страна изготовленияРоссия

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