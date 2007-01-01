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Настоящее фото товара Диван Гарда, велюр Гэлакси Лайт 09, ножки металл черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
Диван Гарда, велюр Гэлакси Лайт 09, ножки металл черный муар
93 оценки
25 090
Товар в корзине. Перейти
Диван Гарда, велюр Гэлакси Лайт 09, ножки металл черный муар - фото 1Диван Гарда, велюр Гэлакси Лайт 09, ножки металл черный муар - фото 2Диван Гарда, велюр Гэлакси Лайт 09, ножки металл черный муар - фото 3Диван Гарда, велюр Гэлакси Лайт 09, ножки металл черный муар - фото 4Диван Гарда, велюр Гэлакси Лайт 09, ножки металл черный муар - фото 5Диван Гарда, велюр Гэлакси Лайт 09, ножки металл черный муар - фото 6Диван Гарда, велюр Гэлакси Лайт 09, ножки металл черный муар - фото 7Диван Гарда, велюр Гэлакси Лайт 09, ножки металл черный муар - фото 8Диван Гарда, велюр Гэлакси Лайт 09, ножки металл черный муар - фото 9Диван Гарда, велюр Гэлакси Лайт 09, ножки металл черный муар - фото 10Видеообзор: Диван Garda, велюр Galaxy - видео 11
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Реальное изображение товара 1 Диван Гарда, велюр Гэлакси Лайт 09, ножки металл черный муар производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 2 Диван Гарда, велюр Гэлакси Лайт 09, ножки металл черный муар производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 3 Диван Гарда, велюр Гэлакси Лайт 09, ножки металл черный муар производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 4 Диван Гарда, велюр Гэлакси Лайт 09, ножки металл черный муар производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 5 Диван Гарда, велюр Гэлакси Лайт 09, ножки металл черный муар производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 6 Диван Гарда, велюр Гэлакси Лайт 09, ножки металл черный муар производства ChiedoCover
+3Реальное изображение товара 7 Диван Гарда, велюр Гэлакси Лайт 09, ножки металл черный муар производства ChiedoCover
Хит

Диван Гарда, велюр Гэлакси Лайт 09, ножки металл черный муар

Артикул: CH-052-827
93 оценкиХит продаж
Основные характеристики
  • Ширина1520 мм
  • Глубина740 мм
  • Высота790 мм
  • Ширина сиденья1130 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Диван Garda: свежесть стиля и комфорт для вашего заведения

Современный дизайн с природной элегантностью
Диван Garda — это гармония минимализма и уюта. Его насыщенный зелёный оттенок, напоминающий свежую траву, создаёт атмосферу естественности и свежести, а плавные линии и скруглённые углы добавляют мягкости строгой геометрии. Тонкие чёрные металлические ножки придают конструкции лёгкость, делая диван идеальным для современных кафе, отелей и лаунж-зон.

Комфорт и практичность
Бархатистая велюровая обивка не только выглядит стильно, но и приятна для гостей, создавая ощущение домашнего уюта даже в публичном пространстве. Умеренная жёсткость сиденья и спинки обеспечивает комфорт при длительном использовании, а прочная конструкция выдерживает активную эксплуатацию. Благодаря лаконичному дизайну диван легко впишется в интерьеры скандинавского стиля, лофта или модерна.

Преимущества:
✔ Стильный акцент — сочный зелёный цвет оживит интерьер.
✔ Лёгкость в уходе — плотная ткань устойчива к загрязнениям.
✔ Универсальность — подходит для зон ожидания, ресторанов, коворкингов, кафе.

Garda — это не просто место для сидения, а элемент интерьера, который создаёт настроение. Выбирайте диван, который оценят и ваши гости, и ваш бизнес!

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина1520 мм
  • Глубина740 мм
  • Высота790 мм
  • Ширина сиденья1130 мм
  • Глубина сиденья540 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Материал каркасадерево, металл
  • Цветзеленый, черный
  • Страна изготовленияРоссия
  • Обивкавелюр
  • Каркасметалл, ГКД

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Скачать 3D-модельХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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Надёжная упаковка

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