Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина1520 мм
- Глубина740 мм
- Высота790 мм
- Ширина сиденья1130 мм
- Глубина сиденья540 мм
- Высота до сиденья470 мм
- ОбивкаВелюр Galaxy Lite 09
- Каркасметалл, ГКД
- Цветзеленый, черный
- Страна изготовленияРоссия
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Диван Bene
Диван пластиковый Air Plus серый антрацит
Диван пластиковый Coccolona, красный
Диван пластиковый с подушками Mykonos XL, бежевый
Диван угловой Вояж, левый
Диван Venecia
Диван Chester 6 классический, черный
Диван-скамья Praga, серый
Кушетка Parint вельвет, венге Mustard
Диван прямой Дрезден велюр бежевый
Стол Frank
Стул пластиковый Remind
Стул Breeze, серебристо-серый/темно-серый каркас
Стул Сандра велюр изумрудный
Стул Amato, серо-голубой
Плетеный комплект для отдыха Анкапалле, бежевый
Стул UNO, красный
Стул Матео с кантом велюр шампань ножки дерево
Стул Franc, бежевый
Стул ELVIS горчичный фактурный велюр, черный каркас
Диван Veil 3-х местный
Диван Retro, вяз, груша
Диван 2х-местный Лаунж
Диван 2-х местный Aiala из ротанга
Диван Molly, голубой 1500
Диван Molly синий 1200
Лаки Диван тканевый прямой, синий
Диван Kennewick, зеленый
Кушетка Arezzo, textile black, белый
Диван Ева, коричневая искусственная кожа, ножки бук