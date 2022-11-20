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Диван Честер черный - фото 1

Диван Честер черный

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Диван Манчестер

Характеристики товара

Описание

Ширина: от 1550 до 3000 мм

Глубина: 850 мм

Высота: 700 мм

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