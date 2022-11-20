Характеристики товара
Описание
Ширина: от 1550 до 3000 мм
Глубина: 850 мм
Высота: 700 мм
Ширина: от 1550 до 3000 мм
Глубина: 850 мм
Высота: 700 мм
Диван Ассоль
Диван барный Флэш
Диван Дублин
Диван Винтаж
Диван Simple
Диван София линейный
Диван модульный с каретной стяжкой
Диван Бостон
Диван классический
Диван большой, угловой
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Стул Хит 20мм складной, золото, корона зеленая
Стул Стандарт, кожзам
Секция стульев Хит - золото, ромб зеленый
Секция стульев Хит - коричневый, ромб коричневый
Секция стульев Хит - золото, ромб красный
Секция стульев Хит - серебро, ромб синий
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