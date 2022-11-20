Характеристики товара
Описание
Современный диван Кассель в лаконичном исполнении. Плавные линии и мягкая велюровая обивка делают модель максимально уютной и комфортной. Такой диван станет прекрасным дополнением интерьера в современном стиле.
Диван оборудован механизмом «клик-кляк», который включает в себя три уровня фиксации спинки: «стандарт», «релакс» и «спальное место».
Каркас: фанера, брус хвойных пород, ДСП, ДВП
Материал ножек: металл
Материал обивки: велюр
Наполнитель: высокопрочный ППУ
Тип пружинного блока: змейка
Механизм: клик-клак
Высота: 85
Высота спинки: 40
Высота ножек: 20
Высота до сиденья: 45
Ширина: 188
Глубина: 94
Глубина сиденья: 55
Габариты спального места: 188*111
Кол-во посадочных мест: 3
Ящик для белья: нет
Съемный чехол: нет
Нагрузка: 240
1 коробка / 1 шт.
Габариты: 117*194*27
Вес брутто: 47
Объем: 0,610
Основные характеристики
- Ширина1880 мм
- Высота850 мм
- Высота до сиденья450 мм
- Высота спинки400 мм
- Глубина940 мм
- Глубина сиденья550 мм
- Вес43 кг
- Максимальная нагрузка240 кг
- Материалвелюр
- Материал каркасафанера, дерево, ДСП
- Цветбежевый
- Страна изготовленияРоссия
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки1170 мм
- Высота упаковки1940 мм
- Глубина упаковки270 мм
- Объём упаковки0.61 м3
- Вес упаковки47 кг