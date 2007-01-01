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Диван Velurion угловой с банкеткой, светло-серый - фото 1Диван Velurion угловой с банкеткой, светло-серый - фото 2Диван Velurion угловой с банкеткой, светло-серый - фото 3Диван Velurion угловой с банкеткой, светло-серый - фото 4Диван Velurion угловой с банкеткой, светло-серый - фото 5Диван Velurion угловой с банкеткой, светло-серый - фото 6Диван Velurion угловой с банкеткой, светло-серый - фото 7Диван Velurion угловой с банкеткой, светло-серый - фото 8Диван Velurion угловой с банкеткой, светло-серый - фото 9Диван Velurion угловой с банкеткой, светло-серый - фото 10
NEW

Диван Velurion угловой с банкеткой, светло-серый

Артикул: CH-077-932
15 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Фотография товара Модуль Haven 2-х местный угловой левый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина2000 мм
  • Ширина1450 мм
  • Каркас диванаДерево
  • Цветсерый
  • Обивкавелюр

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Диван Velurion угловой с банкеткой, светло-серый
66 890
В корзине

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