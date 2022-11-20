Стол ВЕРМОНТ

9 оценок

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Стол ВЕРМОНТ

4.3
30 490 ₽
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Характеристики товара

Описание

Изящный журнальный столик «Вермонт» покорит любителей кокетливых вещиц. Эта мебель наряду со своей женственной грациозностью является прочным и устойчивым предметом интерьера и прекрасно впишется в интерьер гостиной, веранды, летней беседки, сада.
Журнальный стол имеет прочную стеклянную столешницу и отдельную полку для удобного хранения разного рода мелочей.

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Основные характеристики

  • Ширина1100 мм
  • Высота480 мм
  • Глубина900 мм
  • Вес26 кг

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