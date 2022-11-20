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Стол обеденный Ballet 100*75 молочный - фото 1Стол обеденный Ballet 100*75 молочный - фото 2

Стол обеденный Ballet 100*75 молочный

Артикул: CH-052-588
12 оценок
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Характеристики товара

Описание

Количество штук в коробке - 1шт
Габариты всех коробов: 132*131*88
Габариты Д*Ш*В (1 коробки), см: 132*131*8
Габариты Д*Ш*В (2 коробки), см: 67*67*80
Вес брутто изделия: 36,80
Вес 1 коробки: 20,00
Вес 2 коробки: 16,80
Объем всех коробов : 0,46
Объем 1 коробки: 0,36
Объем 2 коробки: 0,10

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Основные характеристики

  • Ширина1000 мм
  • Глубина1000 мм
  • Высота750 мм
  • Вес29,70 кг
  • Максимальная нагрузка75 кг
  • Каркасмдф
  • Материал столешницыМДФ
  • Цветбелый
  • Страна изготовленияКитай

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