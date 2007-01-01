Характеристики товара
Описание
Диван можно сравнить с хорошим дорогим автомобилем, где все предусмотрено. Этот угловой диван привнесёт в интерьер дома или квартиры своеобразную «изюминку», уют и роскошь. Уникальность дивана заключается еще в подголовниках, оснащенных механизмом трансформации. Низкая спинка преобразуется в высокую благодаря регулируемым подголовникам.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина2600 мм
- Глубина1135 мм
- Высота1090 мм
- НаполнительЛитой пенополиуретан(ППУ)
- Цветсерый
Параметры упаковки
- Вес упаковки180 кг
- Объём упаковки3.50 м3
- Изделия стопируютсяНет