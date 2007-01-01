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Настоящее фото товара Диван угловой Лимитлесс, синий, произведённого компанией ChiedoCover
Диван угловой Лимитлесс, синий
7 оценок
117 690
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Диван угловой Лимитлесс, синий - фото 1

Диван угловой Лимитлесс, синий

Артикул: CH-088-185
7 оценок
Основные характеристики
  • Ширина2600 мм
  • Глубина1135 мм
  • Высота1090 мм
  • НаполнительЛитой пенополиуретан(ППУ)
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Диван можно сравнить с хорошим дорогим автомобилем, где все предусмотрено. Этот угловой диван привнесёт в интерьер дома или квартиры своеобразную «изюминку», уют и роскошь. Уникальность дивана заключается еще в подголовниках, оснащенных механизмом трансформации. Низкая спинка преобразуется в высокую благодаря регулируемым подголовникам.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина2600 мм
  • Глубина1135 мм
  • Высота1090 мм
  • НаполнительЛитой пенополиуретан(ППУ)
  • Цветсиний

Параметры упаковки

  • Вес упаковки180 кг
  • Объём упаковки3.50 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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