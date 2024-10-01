Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Материалгабардин
- Цветбежевый
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
|Ткань
|Размер см
|Оптовая цена руб
|Розничная цена руб
|Мати
|45х100
|420
|550
|Мати
|45х145
|440
|570
|Мати
|45х200
|670
|870
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