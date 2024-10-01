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Дорожка 400*900, бежевый габардин, бархатный лепесток - фото 1

Дорожка 400*900, бежевый габардин, бархатный лепесток

Артикул: CH-065-516
5 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Материалгабардин
  • Цветбежевый

Варианты размеров

Ткань Размер см Оптовая цена руб Розничная цена руб
Мати 45х100 420 550
Мати 45х145 440 570
Мати 45х200 670 870

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