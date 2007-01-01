Характеристики товара
Описание
Дорожка из гобелена — это не просто полоса ткани. Это мгновенное преображение стола, консоли или банкетной сервировки. Плотный жаккардовый рисунок, благородные оттенки и тактильное богатство делают её центром внимания даже без дополнительного декора. Стоит расстелить — и поверхность обретает глубину, характер и ощущение дорогого интерьера.
Преимущества:
Высокая плотность ткани:
Материал ощутимо весомый: не скользит, не сминается, не требует утюга после транспортировки. Ложится ровно, не задирается от движения тарелок и приборов — идеально для банкетов, фуршетов и домашних застолий.
Износостойкость:
Жаккардовый узор не напечатан, а выткан. Ему не страшны многократные стирки, активное использование в ресторанах и кейтеринге. Цвет остаётся насыщенным — проверено сотнями мероприятий.
Индивидуальный размер и универсальность:
Позволяют накрыть стол любого формата под Ваши размеры. Дорожка одинаково органична на банкетном столе как центральный акцент, на комоде или тумбе — как интерьерный декор, на скамье или лавке — создавая уютную мягкую зону.
Комфорт и безопасность:
В составе преобладает хлопок с добавлением полиэстера для формоустойчивости. Ткань дышит, не электризуется, гипоаллергенна. Можно стелить даже на столы с чувствительной поверхностью — гобелен бережно обходится с лакированной поверхностью и стеклом.
Актуальность:
Этнические орнаменты, сдержанная полоса или вензеля — гобеленовая дорожка никогда не выходит из моды. Она уместна на свадьбе, на корпоративе и на домашнем обеде.
Дорожку можно выполнить из любой ткани и в любом размере.
Уточняйте информацию у менеджера.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Материалгобелен
- Износостойкость25000 циклов
- Плотность650 г/м²
- Состав70% хлопок, 30% полиэфир
- Цветоранжевый, зеленый, белый
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет