Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина500 мм
- Материалспандекс, бифлекс
- ДетскоеНет
- Вид чехладля столов, универсальные
- Цветкрасный
- Страна изготовленияРоссия
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
|Ткань
|Диаметр см
|Оптовая цена руб
|Спандекс
|60
|1290
|Спандекс
|70
|1390
|Спандекс
|80
|1490
|Бифлекс
|60
|2190
|Бифлекс
|70
|2290
|Бифлекс
|80
|2390
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