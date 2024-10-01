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Чехол для стола 05, красный

Артикул: CH-059-787
13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина500 мм
  • Материалспандекс, бифлекс
  • ДетскоеНет
  • Вид чехладля столов, универсальные
  • Цветкрасный
  • Страна изготовленияРоссия

Варианты размеров

Ткань Диаметр см Оптовая цена руб
Спандекс 60 1290
Спандекс 70 1390
Спандекс 80 1490
Бифлекс 60 2190
Бифлекс 70 2290
Бифлекс 80 2390

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