Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Дорожка для стола, розовая, произведённого компанией ChiedoCover
Дорожка для стола, розовая
9 оценок
790
Товар в корзине. Перейти
Дорожка для стола, розовая - фото 1Дорожка для стола, розовая - фото 2Дорожка для стола, розовая - фото 3Дорожка для стола, розовая - фото 4Дорожка для стола, розовая - фото 5Дорожка для стола, розовая - фото 6

Дорожка для стола, розовая

Артикул: CH-072-362
9 оценок
Основные характеристики
  • Длина3000 мм
  • Ширина900 мм
  • Материалшифон
  • Цветрозовый
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Скатерть Д3000, журавинка гладь белая, без шва
Фотография товара Скатерть Д3000, журавинка гладь белая, без шва от компании ChiedoCover.
Следующий Фуршетная юбка, шелк
Фотография товара Фуршетная юбка, шелк от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Стильная дорожка для стола – это функциональный элемент декора, который помогает создать атмосферу уюта и подчеркнуть эстетику заведения. Она идеально подходит для ресторанов, кафе, отелей и банкетных залов, обеспечивая гармоничное сочетание практичности и изысканного внешнего вида.

Преимущества для Хорека:
Элегантный стиль: Добавляет утонченность и завершенность сервировке стола.
Защита поверхности: Оберегает столешницу от царапин и загрязнений.
Практичность в уходе: Легко стирается, быстро сохнет и сохраняет первоначальный вид.
Прочная ткань: Износостойкий материал выдерживает интенсивное использование.
Гибкость в оформлении: Подходит для различных интерьерных решений, доступна в нескольких цветах.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина3000 мм
  • Ширина900 мм
  • Материалшифон
  • Цветрозовый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Дорожка для стола от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Дорожка для стола, произведённого компанией ChiedoCover
490
Оптовая цена

Дорожка для стола

50
Фотография товара Дорожка АРС от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Дорожка АРС, произведённого компанией ChiedoCover
от470

Дорожка АРС

44
Фотография товара Дорожка для стола, габардин от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Дорожка для стола, габардин, произведённого компанией ChiedoCover
от390

Дорожка для стола, габардин

46
Фотография товара Дорожка для стола, журавинка от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Дорожка для стола, журавинка, произведённого компанией ChiedoCover
от490

Дорожка для стола, журавинка

34
Фотография товара Дорожка DUCK орнамент от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Дорожка DUCK орнамент, произведённого компанией ChiedoCover
от1 890

Дорожка DUCK орнамент

36
Фотография товара Дорожка DUCK Треугольники от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Дорожка DUCK Треугольники, произведённого компанией ChiedoCover
от1 890

Дорожка DUCK Треугольники

46
Фотография товара Дорожка DUCK узор от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Дорожка DUCK узор, произведённого компанией ChiedoCover
от1 890

Дорожка DUCK узор

41
Фотография товара Дорожка, лен, клетка от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Дорожка, лен, клетка, произведённого компанией ChiedoCover
от420

Дорожка, лен, клетка

50
Фотография товара Дорожка, лен, с обтачкой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Дорожка, лен, с обтачкой, произведённого компанией ChiedoCover
от1 050

Дорожка, лен, с обтачкой

44
Настоящее фото товара Дорожка 400*900, бежевый габардин, бархатный лепесток, произведённого компанией ChiedoCover
от590

Дорожка 400*900, бежевый габардин, бархатный лепесток

5

С этим товаром покупают

Фотография товара Стол Selestia, глянцевая керамика, шпон ореха от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Selestia, глянцевая керамика, шпон ореха, произведённого компанией ChiedoCover
168 390

Стол Selestia, глянцевая керамика, шпон ореха

15
В наличии 9 шт.
Фотография товара Стол обеденный Medea, белый мрамор от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Medea, белый мрамор, произведённого компанией ChiedoCover
176 490

Стол обеденный Medea, белый мрамор

14
В наличии 17 шт.
Фотография товара Стол обеденный «Батай» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный «Батай», произведённого компанией ChiedoCover
170 490
Оптовая цена

Стол обеденный «Батай»

42
Фотография товара Кухонный стол Торнио, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кухонный стол Торнио, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от46 190
Оптовая цена

Кухонный стол Торнио, черный

8
Фотография товара Стол обеденный Apriori T, D90, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Apriori T, D90, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от84 390
Оптовая цена

Стол обеденный Apriori T, D90, белый

31
Фотография товара Стол Румын 22, морилка от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Румын 22, морилка, произведённого компанией ChiedoCover
от40 090
Оптовая цена

Стол Румын 22, морилка

13
Фотография товара Стол Лидер 5 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 5, произведённого компанией ChiedoCover
от4 990

Стол Лидер 5

499
Фотография товара Стол деревянный Красидиано орех темный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол деревянный Красидиано орех темный, произведённого компанией ChiedoCover
от61 690
Оптовая цена

Стол деревянный Красидиано орех темный

48
В наличии 6 шт.
Фотография товара Стол Мурано Люкс СТ, дуб золотой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Мурано Люкс СТ, дуб золотой, произведённого компанией ChiedoCover
от22 190
Оптовая цена

Стол Мурано Люкс СТ, дуб золотой

12
Фотография товара Стол Сити, 750х750, дуб натуральный, венге от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Сити, 750х750, дуб натуральный, венге, произведённого компанией ChiedoCover
14 090

Стол Сити, 750х750, дуб натуральный, венге

9

Другие товары из раздела дорожки для стола

Фотография товара Дорожка для стола, мати от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Дорожка для стола, мати, произведённого компанией ChiedoCover
от590

Дорожка для стола, мати

30
Фотография товара Дорожка DUCK цветы от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Дорожка DUCK цветы, произведённого компанией ChiedoCover
от1 890

Дорожка DUCK цветы

35
Фотография товара Дорожка DUCK ромб от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Дорожка DUCK ромб, произведённого компанией ChiedoCover
от1 890

Дорожка DUCK ромб

49
Фотография товара Дорожка DUCK зигзаг от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Дорожка DUCK зигзаг, произведённого компанией ChiedoCover
от1 890

Дорожка DUCK зигзаг

36
Фотография товара Дорожка DUCK, ботаника от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Дорожка DUCK, ботаника, произведённого компанией ChiedoCover
от1 890

Дорожка DUCK, ботаника

36
Фотография товара Дорожка, хлопок с декором от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Дорожка, хлопок с декором, произведённого компанией ChiedoCover
от740

Дорожка, хлопок с декором

38
Фотография товара Дорожка, хлопок с тропическим принтом от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Дорожка, хлопок с тропическим принтом, произведённого компанией ChiedoCover
от740

Дорожка, хлопок с тропическим принтом

35
Фотография товара Дорожка, лен, кирпичный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Дорожка, лен, кирпичный, произведённого компанией ChiedoCover
от950

Дорожка, лен, кирпичный

36
Настоящее фото товара Дорожка, лен, оливковый, произведённого компанией ChiedoCover
от950

Дорожка, лен, оливковый

31
Фотография товара Дорожка и куверт из льна от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Дорожка и куверт из льна, произведённого компанией ChiedoCover
от590

Дорожка и куверт из льна

37

Товар в корзине

Дорожка для стола, розовая
Дорожка для стола, розовая
790
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Стол Selestia, глянцевая керамика, шпон ореха от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Selestia, глянцевая керамика, шпон ореха, произведённого компанией ChiedoCover
168 390

Стол Selestia, глянцевая керамика, шпон ореха

15
В наличии 9 шт.
Фотография товара Стол обеденный Medea, белый мрамор от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Medea, белый мрамор, произведённого компанией ChiedoCover
176 490

Стол обеденный Medea, белый мрамор

14
В наличии 17 шт.
Фотография товара Стол обеденный «Батай» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный «Батай», произведённого компанией ChiedoCover
170 490
Оптовая цена

Стол обеденный «Батай»

42
Фотография товара Кухонный стол Торнио, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кухонный стол Торнио, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от46 190
Оптовая цена

Кухонный стол Торнио, черный

8

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности