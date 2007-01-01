Характеристики товара
Описание
Стильная дорожка для стола – это функциональный элемент декора, который помогает создать атмосферу уюта и подчеркнуть эстетику заведения. Она идеально подходит для ресторанов, кафе, отелей и банкетных залов, обеспечивая гармоничное сочетание практичности и изысканного внешнего вида.
Преимущества для Хорека:
Элегантный стиль: Добавляет утонченность и завершенность сервировке стола.
Защита поверхности: Оберегает столешницу от царапин и загрязнений.
Практичность в уходе: Легко стирается, быстро сохнет и сохраняет первоначальный вид.
Прочная ткань: Износостойкий материал выдерживает интенсивное использование.
Гибкость в оформлении: Подходит для различных интерьерных решений, доступна в нескольких цветах.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина3000 мм
- Ширина900 мм
- Материалшифон
- Цветрозовый
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет