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Настоящее фото товара Дорожка для стола, гобелен, синяя птица, произведённого компанией ChiedoCover
Дорожка для стола, гобелен, синяя птица
5 оценок
4 990
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Новинка

Дорожка для стола, гобелен, синяя птица

Артикул: CH-087-864
5 оценок
Основные характеристики
  • Материалгобелен
  • Износостойкость25000 циклов
  • Плотность650 г/м²
  • Состав70% хлопок, 30% полиэфир
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Дорожка из гобелена — это не просто полоса ткани. Это мгновенное преображение стола, консоли или банкетной сервировки. Плотный жаккардовый рисунок, благородные оттенки и тактильное богатство делают её центром внимания даже без дополнительного декора. Стоит расстелить — и поверхность обретает глубину, характер и ощущение дорогого интерьера.

Преимущества:

Высокая плотность ткани:
Материал ощутимо весомый: не скользит, не сминается, не требует утюга после транспортировки. Ложится ровно, не задирается от движения тарелок и приборов — идеально для банкетов, фуршетов и домашних застолий.

Износостойкость:
Жаккардовый узор не напечатан, а выткан. Ему не страшны многократные стирки, активное использование в ресторанах и кейтеринге. Цвет остаётся насыщенным — проверено сотнями мероприятий.

Индивидуальный размер и универсальность:
Позволяют накрыть стол любого формата. Дорожка одинаково органична на банкетном столе как центральный акцент, на комоде или тумбе — как интерьерный декор, на скамье или лавке — создавая уютную мягкую зону.

Природный комфорт и безопасность:
В составе преобладает хлопок с добавлением полиэстера для формоустойчивости. Ткань дышит, не электризуется, гипоаллергенна. Можно стелить даже на столы с чувствительной поверхностью — гобелен бережно обходится с лакированной поверхностью и стеклом.

Нестареющая классика в трендах:
Этнические орнаменты, сдержанная полоса или вензеля — гобеленовая дорожка никогда не выходит из моды. Она уместна на свадьбе, на корпоративе и на домашнем обеде.

Дорожку можно выполнить из любой ткани и в любом размере.

Уточняйте информацию у менеджера.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Материалгобелен
  • Износостойкость25000 циклов
  • Плотность650 г/м²
  • Состав70% хлопок, 30% полиэфир
  • Тип тканимебельные, столовые
  • Цветсиний, белый
  • Фактура тканиС рисунком

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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Надёжная упаковка

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