Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина1000 мм
- Глубина1000 мм
- Высота750 мм
- Вес23 кг
- Каркасмассив березы
- Материал столешницыМДФ
- Цветбежевый, коричневый, белый
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Стол Бруно 800, раздвижной, прямоугольный, вишня
Стол Оранж дуб, тон Терра
Стол Фин 120 Белый, стекло/ Белый каркас
Стол Фин 120 Черный, стекло/ Черный каркас
Стол обеденный Казак
Стол Инвернесс, раздвижной, 200x100 см
Стол деревянный Бевье молочный
Стол деревянный раскладной Лота Лофт, черный
Стол обеденный Picnic
Стол Skandi белый 80см
Стул Венера, велюр кремовый, белые ножки
Стул Фабиано, орех/ шоколад
Стул Мелани рогожка синий
Стул Монарх NEW голубой
Стул Easy, велюр светло-серый
Стул Одди, велюр светло-серый
Стул Chilly рогожка светло-серый/ черные ножки
Стул Монарх коричневый
Стул Verdani
Стул Kamelia, серый, золотой каркас
Стол Кадис 1100, раздвижной, прямоугольный, бежевый
Стол Арья дуб монтана / белый
Стол деревянный Павия 100 молочный с золотой патиной
Стол деревянный Тринити Лофт 120 32 мм дуб галифакс табако / черный матовый
Стол ЧК М
Стол письменный Pyramid 118*53 светлое дерево/черный
Стол Челси
Стол обеденный Олсон Мини 90, слоновая кость, натуральный
Стол пластиковый обеденный Step + Step Mini, коричневый
Стол обеденный Stem D90 терраццо