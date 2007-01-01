Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стол раздвижной Фэйвор, серый каспий, черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
Стол раздвижной Фэйвор, серый каспий, черный муар
7 оценок
16 890
Товар в корзине. Перейти
Стол раздвижной Фэйвор, серый каспий, черный муар - фото 1
NEW

Стол раздвижной Фэйвор, серый каспий, черный муар

Артикул: CH-083-659
7 оценок
Основные характеристики
  • Длина1400/2000 мм
  • Ширина945 мм
  • Высота750/760 мм
  • Вид кромкиПВХ
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стол Лидер 1, 900*600, белый, ясень, кромка ПВХ, без отбойников
Фотография товара Стол Лидер 1, 900*600, белый, ясень, кромка ПВХ, без отбойников от компании ChiedoCover.
Следующий Стол Лидер 21
Фотография товара Стол Лидер 21 от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина1400/2000 мм
  • Ширина945 мм
  • Высота750/760 мм
  • Вид кромкиПВХ
  • Материал столешницыпластик, ЛДСП 22 мм
  • Материал подстольяметалл
  • Модификации столаРаздвижной
  • Цветбелый, черный
  • ФормаПрямоугольная

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки162 мм
  • Высота упаковки1006 мм
  • Глубина упаковки1462 мм
  • Вес упаковки55.80 кг
  • Объём упаковки0.24 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Стол обеденный Актан от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Актан, произведённого компанией ChiedoCover
от107 190
Оптовая цена

Стол обеденный Актан

185
Фотография товара Стол Торвальд обсидиан / черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Торвальд обсидиан / черный, произведённого компанией ChiedoCover
65 690
Оптовая цена

Стол Торвальд обсидиан / черный

43
В наличии 2 шт.
Фотография товара Стол деревянный Балмет, молочный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол деревянный Балмет, молочный, произведённого компанией ChiedoCover
от61 990
Оптовая цена

Стол деревянный Балмет, молочный

38
В наличии 2 шт.
Фотография товара Стол деревянный Дейвер молочный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол деревянный Дейвер молочный, произведённого компанией ChiedoCover
от60 990
Оптовая цена

Стол деревянный Дейвер молочный

50
В наличии 4 шт.
Фотография товара Стол деревянный Тринити Лофт дуб вотан от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол деревянный Тринити Лофт дуб вотан, произведённого компанией ChiedoCover
от7 590
Оптовая цена

Стол деревянный Тринити Лофт дуб вотан

39
В наличии 9 шт.
Фотография товара Стол деревянный Тринити Лофт дуб делано светлый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол деревянный Тринити Лофт дуб делано светлый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 990
Оптовая цена

Стол деревянный Тринити Лофт дуб делано светлый

37
Фотография товара Стол деревянный Лота Лофт черный, бетон от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол деревянный Лота Лофт черный, бетон, произведённого компанией ChiedoCover
от11 290
Оптовая цена

Стол деревянный Лота Лофт черный, бетон

36
В наличии 3 шт.
Фотография товара Стол модульный Case от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол модульный Case, произведённого компанией ChiedoCover
от9 590

Стол модульный Case

42
Распродажа
Фотография товара Стол Лидер 3, D 1500 мм, белый, каркас белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 3, D 1500 мм, белый, каркас белый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 8905
6 190 ₽

Стол Лидер 3, D 1500 мм, белый, каркас белый

12
В наличии 27 шт.
Хит
Фотография товара Стол Ларисса от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Ларисса, произведённого компанией ChiedoCover
от27 990

Стол Ларисса

5

Другие товары из раздела большие столы

Фотография товара Стол "Перламутр" от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол "Перламутр", произведённого компанией ChiedoCover
от101 490

Стол "Перламутр"

12
Фотография товара Стол Ясень от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Ясень, произведённого компанией ChiedoCover
от247 090

Стол Ясень

13
Фотография товара Стол Перламутр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Перламутр, произведённого компанией ChiedoCover
от247 090

Стол Перламутр

10
Фотография товара Стол Грей от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Грей, произведённого компанией ChiedoCover
от67 690

Стол Грей

12
Фотография товара Стол Волна от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Волна, произведённого компанией ChiedoCover
от126 190

Стол Волна

13
Фотография товара Стол Черно-белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Черно-белый, произведённого компанией ChiedoCover
от81 990

Стол Черно-белый

13
Настоящее фото товара Стол Пайн, произведённого компанией ChiedoCover
от58 590

Стол Пайн

11
Фотография товара Стол Abrasso, глянцевая керамика, шпон ореха от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Abrasso, глянцевая керамика, шпон ореха, произведённого компанией ChiedoCover
195 190

Стол Abrasso, глянцевая керамика, шпон ореха

8
Фотография товара Стол раскладной Maru 120-180*80*76, керамика, капучино от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол раскладной Maru 120-180*80*76, керамика, капучино, произведённого компанией ChiedoCover
67 990

Стол раскладной Maru 120-180*80*76, керамика, капучино

9
В наличии 39 шт.
Настоящее фото товара Стол раздвижной Фэйвор, азул, черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
17 890

Стол раздвижной Фэйвор, азул, черный муар

15

Товар в корзине

Стол раздвижной Фэйвор, серый каспий, черный муар
Стол раздвижной Фэйвор, серый каспий, черный муар
16 890
В корзине

С этим товаром покупают

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности