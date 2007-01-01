Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1400/2000 мм
- Ширина945 мм
- Высота750/760 мм
- Вид кромкиПВХ
- Материал столешницыпластик, ЛДСП 22 мм
- Материал подстольяметалл
- Модификации столаРаздвижной
- Цветбелый, черный
- ФормаПрямоугольная
Параметры упаковки
- Ширина упаковки162 мм
- Высота упаковки1006 мм
- Глубина упаковки1462 мм
- Вес упаковки55.80 кг
- Объём упаковки0.24 м3
- Изделия стопируютсяНет