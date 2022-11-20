Характеристики товара
Описание
Изящная ножка и круглая столешница, несколько комбинаций белого, черного в сочетании с разными оттенками керамогранита и древесины делают необычный обеденный стол универсальным для любого помещения. Непревзойденное качество индивидуальной работы видно во всем.
Материал подстолья дерево тонировка (цвет черный глянцевый)
Материал столешницы керамогранит (чёрный)
Круглый стол с вращающейся серединой из натурального массива
Основные характеристики
- Высота770 мм
- Ширина1800 мм
- Длина1800 мм
- Материал подстольядерево