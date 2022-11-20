Характеристики товара
Описание
Размер стола (ШxГxВ) - 800x800x750
Размер стула (ШxГxВ) - 540x510x800
Основные характеристики
- Цветкоричневый, черный
- Страна изготовленияРоссия
Размер стола (ШxГxВ) - 800x800x750
Размер стула (ШxГxВ) - 540x510x800
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