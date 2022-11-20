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Комплект уличной мебели Прайд

Артикул: CH-050-400
5 оценок
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Характеристики товара

Описание

Размер стола (ШxГxВ) - 800x800x750

Размер стула (ШxГxВ) - 540x510x800

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Основные характеристики

  • Цветкоричневый, черный
  • Страна изготовленияРоссия

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