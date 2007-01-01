Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стол обеденный Стокгольм раскладной 120/160*90 белый, произведённого компанией ChiedoCover
Стол обеденный Стокгольм раскладной 120/160*90 белый
26 оценок
26 5909
28 990 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стол обеденный Стокгольм раскладной 120/160*90 белый - фото 1Стол обеденный Стокгольм раскладной 120/160*90 белый - фото 2Стол обеденный Стокгольм раскладной 120/160*90 белый - фото 3Стол обеденный Стокгольм раскладной 120/160*90 белый - фото 4
Распродажа

Стол обеденный Стокгольм раскладной 120/160*90 белый

Артикул: CH-012-652
26 оценок
Основные характеристики
  • Длина1200/1600 мм
  • Ширина800 мм
  • Глубина1600 мм
  • Высота770 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стол обеденный Виолет
Фотография товара Стол обеденный Виолет от компании ChiedoCover.
Следующий Стол Салфи, черный/керамика белая
Фотография товара Стол Салфи, черный/керамика белая от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Обеденный стол в прямоугольной столешницей. Цвет столешницы белый. Ножки металлические, покрашены в цвет светлого дерева.

Подходит для большой компании, дополнительно раскладывается на 40 см.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина1200/1600 мм
  • Ширина800 мм
  • Глубина1600 мм
  • Высота770 мм
  • Вес40 кг
  • Максимальная нагрузка80 кг
  • Материал столешницыМДФ
  • Материал подстольяметалл
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки890 мм
  • Высота упаковки950 мм
  • Глубина упаковки1730 мм
  • Вес упаковки43 кг
  • Объём упаковки1.46 м3
  • Габариты упаковки для логистики1730
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Распродажа
Фотография товара Журнальный столик Бостон 50 х 32 золото от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Журнальный столик Бостон 50 х 32 золото, произведённого компанией ChiedoCover
от12 69049
24 490 ₽Оптовая цена

Журнальный столик Бостон 50 х 32 золото

26
  • золотой
  • серебряный
В наличии 27 шт.
Фотография товара Стол Восток №1 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Восток №1, произведённого компанией ChiedoCover
28 090
Оптовая цена

Стол Восток №1

38
Фотография товара Стол обеденный Virtuos S, орех/ прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Virtuos S, орех/ прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от119 590
Оптовая цена

Стол обеденный Virtuos S, орех/ прозрачный

48
Фотография товара Стол журнальный Лофт-11 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол журнальный Лофт-11, произведённого компанией ChiedoCover
от14 090

Стол журнальный Лофт-11

86
Фотография товара Светодиодный Led стол Cylindro 35 см White 12V от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светодиодный Led стол Cylindro 35 см White 12V, произведённого компанией ChiedoCover
от15 390
Оптовая цена

Светодиодный Led стол Cylindro 35 см White 12V

10
Настоящее фото товара Стол пластиковый Рулло, круглый, шоколад, произведённого компанией ChiedoCover
3 190

Стол пластиковый Рулло, круглый, шоколад

11
  • Стол пластиковый Рулло, круглый, белый
  • зеленый
  • коричневый
В наличии 27 шт.
Фотография товара Стол обеденный Муншайн, травертин, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Муншайн, травертин, черный, произведённого компанией ChiedoCover
104 590

Стол обеденный Муншайн, травертин, черный

7
В пути 1756 шт.
Фотография товара Стол обеденный Стэнза, кашемир от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Стэнза, кашемир, произведённого компанией ChiedoCover
36 790

Стол обеденный Стэнза, кашемир

8
В пути 586 шт.
Фотография товара Стол Гласс-5Д, дуб натуральный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Гласс-5Д, дуб натуральный, произведённого компанией ChiedoCover
19 690

Стол Гласс-5Д, дуб натуральный

15
  • белый
  • натуральный
Фотография товара Стол Гласс-8, экстрабелый, белый глянец от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Гласс-8, экстрабелый, белый глянец, произведённого компанией ChiedoCover
38 090

Стол Гласс-8, экстрабелый, белый глянец

15

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Стул Эвита зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Эвита зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от10 99049
21 490 ₽Оптовая цена

Стул Эвита зеленый

26
  • серый
  • зеленый
В наличии 61 шт.
Фотография товара Стол обеденный Ларедо белый/ бук от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Ларедо белый/ бук, произведённого компанией ChiedoCover
от8 690
Оптовая цена

Стол обеденный Ларедо белый/ бук

34
В наличии 5 шт.
Распродажа
Фотография товара Барный стул КЕЛЬН, рогожка бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул КЕЛЬН, рогожка бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от10 89020
13 490 ₽Оптовая цена

Барный стул КЕЛЬН, рогожка бежевый

58
В наличии 21 шт.
Фотография товара Светящийся шар Minge 500 мм от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светящийся шар Minge 500 мм, произведённого компанией ChiedoCover
от9 390
Оптовая цена

Светящийся шар Minge 500 мм

32
Фотография товара Декоративная рама Вальдеричи от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Декоративная рама Вальдеричи, произведённого компанией ChiedoCover
от35 590
Оптовая цена

Декоративная рама Вальдеричи

42

Другие товары из раздела столы для кафе

Фотография товара Стол Аргей ЛДСП от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Аргей ЛДСП, произведённого компанией ChiedoCover
от16 590
Оптовая цена

Стол Аргей ЛДСП

38
Фотография товара Стол обеденный Sora от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Sora, произведённого компанией ChiedoCover
от70 090

Стол обеденный Sora

33
Фотография товара Стол Восток-3ББ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Восток-3ББ, произведённого компанией ChiedoCover
139 390
Оптовая цена

Стол Восток-3ББ

50
Фотография товара Стол Milena золото/ белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Milena золото/ белый, произведённого компанией ChiedoCover
от13 290
Оптовая цена

Стол Milena золото/ белый

50
Настоящее фото товара Стол обеденный раздвижной, произведённого компанией ChiedoCover
от42 190
Оптовая цена

Стол обеденный раздвижной

41
Фотография товара Стол АРКОС 18 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол АРКОС 18, произведённого компанией ChiedoCover
37 590
Оптовая цена

Стол АРКОС 18

31
Распродажа
Фотография товара Стол обеденный Target 80*80 белый ножки массив бука от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Target 80*80 белый ножки массив бука, произведённого компанией ChiedoCover
от17 0906
17 990 ₽Оптовая цена

Стол обеденный Target 80*80 белый ножки массив бука

26
В наличии 12 шт.В пути 80 шт.
Фотография товара Стол Терраса, 160х80 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Терраса, 160х80, произведённого компанией ChiedoCover
57 190
Оптовая цена

Стол Терраса, 160х80

39
  • коричневый
  • бежевый
Фотография товара Стол Веранда, 120 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Веранда, 120, произведённого компанией ChiedoCover
48 190
Оптовая цена

Стол Веранда, 120

47
  • коричневый
  • белый
  • бежевый
Настоящее фото товара Стол CОРРЕНТО, 2000x900, произведённого компанией ChiedoCover
64 190
Оптовая цена

Стол CОРРЕНТО, 2000x900

36

Товар в корзине

Стол обеденный Стокгольм раскладной 120/160*90 белый
Стол обеденный Стокгольм раскладной 120/160*90 белый
от 26 590
28 990 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Стул Эвита зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Эвита зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от10 99049
21 490 ₽Оптовая цена

Стул Эвита зеленый

26
  • серый
  • зеленый
В наличии 61 шт.
Фотография товара Стол обеденный Ларедо белый/ бук от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Ларедо белый/ бук, произведённого компанией ChiedoCover
от8 690
Оптовая цена

Стол обеденный Ларедо белый/ бук

34
В наличии 5 шт.
Распродажа
Фотография товара Барный стул КЕЛЬН, рогожка бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул КЕЛЬН, рогожка бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от10 89020
13 490 ₽Оптовая цена

Барный стул КЕЛЬН, рогожка бежевый

58
В наличии 21 шт.
Фотография товара Светящийся шар Minge 500 мм от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светящийся шар Minge 500 мм, произведённого компанией ChiedoCover
от9 390
Оптовая цена

Светящийся шар Minge 500 мм

32

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности