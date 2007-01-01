Характеристики товара
Описание
Обеденный стол в прямоугольной столешницей. Цвет столешницы белый. Ножки металлические, покрашены в цвет светлого дерева.
Подходит для большой компании, дополнительно раскладывается на 40 см.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1200/1600 мм
- Ширина800 мм
- Глубина1600 мм
- Высота770 мм
- Вес40 кг
- Максимальная нагрузка80 кг
- Материал столешницыМДФ
- Материал подстольяметалл
- Цветбелый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки890 мм
- Высота упаковки950 мм
- Глубина упаковки1730 мм
- Вес упаковки43 кг
- Объём упаковки1.46 м3
- Габариты упаковки для логистики1730
- Изделия стопируютсяНет