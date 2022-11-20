Характеристики товара
Основные характеристики
- Толщина столешницы1.8 мм
- Вес0.01 кг
- Материал столешницыМДФ
Стол Rolf на металлокаркасе
Стол Asti Foto
Стол обеденный Target 80*80 белый ножки массив бука
Стол обеденный GUDI 120*75 эспрессо
Стол обеденный GUDI 120*75 белый
Раздвижной стол Гранд, со стеклянной столешницей
Стол Каприз
Стол Мэйсон
Стол Rondo 100-135*100 дуб/белый
Стол обеденный Балтимор D120 белый стеклянный
Прихожая лофт Наилси
Стул барный Нерон коричневый
Стул Кьявари пластиковый NEW, цветной
Стул DSW бежево-серый x4
Стул барный Wilson, красный
Диван 2х местный Blok левый шезлонг розовый вельвет
Стул Одди, велюр коричневый
Кресло CH-330M без подлокотников, искусственная кожа синий
Кресло игровое VIKING-11, синее
Кресло офисное TopChairs Clerk черное
Стул Хит 25мм с полкой для бумаг
Стул Офисный с пюпитром