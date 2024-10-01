Товар в корзине. Перейти
Доска разделочная, берёза, 30 см, деревянная - фото 1Доска разделочная, берёза, 30 см, деревянная - фото 2

Доска разделочная, берёза, 30 см, деревянная

Артикул: CH-059-118
6 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Доска разделочная, с металлической стяжкой, бук, металл, 30 см
Фотография товара Доска разделочная, с металлической стяжкой, бук, металл, 30 см от компании ChiedoCover.
Следующий Доска разделочная, полиэтилен, 196 мм, белый
Фотография товара Доска разделочная, полиэтилен, 196 мм, белый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина500 мм
  • Ширина300 мм
  • Высота30 мм
  • Вес2.200 кг
  • Материалбереза
  • ФормаПрямоугольная

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Сковорода, дно-сэндвич, сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
от2 410

Сковорода, дно-сэндвич, сталь нержавеющая

13
В наличии 66 шт.
Распродажа
Фотография товара Ложка столовая «Стил Блэк Сильвер Мэтт» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ложка столовая «Стил Блэк Сильвер Мэтт», произведённого компанией ChiedoCover
от32022
410 ₽Оптовая цена

Ложка столовая «Стил Блэк Сильвер Мэтт»

13
В наличии 204 шт.
Настоящее фото товара Блюдо для пиццы «Акварель», произведённого компанией ChiedoCover
от1 310
Оптовая цена

Блюдо для пиццы «Акварель»

8
В наличии 10 шт.
Настоящее фото товара Вилка сервировочная сталь нержавеющая, абс-пластик, металлический,черный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 420

Вилка сервировочная сталь нержавеющая, абс-пластик, металлический,черный

5
В наличии
Настоящее фото товара Нож кухонный для сашими сталь нержавеющая, дерево, произведённого компанией ChiedoCover
от8 930

Нож кухонный для сашими сталь нержавеющая, дерево

5
В наличии 13 шт.
Настоящее фото товара Воронка, полипропилен, 20 см, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от800

Воронка, полипропилен, 20 см, белый

15
В наличии
Распродажа
Настоящее фото товара Нож столовый «Кингс Стэйнлесс Стил», произведённого компанией ChiedoCover
от9604
990 ₽

Нож столовый «Кингс Стэйнлесс Стил»

11
В наличии 2 шт.
Распродажа
Фотография товара Вилка столовая «Дистрест» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Вилка столовая «Дистрест», произведённого компанией ChiedoCover
от1 0207
1 090 ₽Оптовая цена

Вилка столовая «Дистрест»

7
В наличии 25 шт.
Настоящее фото товара Нож для декоративной нарезки «Оранж», пластик, сталь, произведённого компанией ChiedoCover
от790

Нож для декоративной нарезки «Оранж», пластик, сталь

9
В наличии
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка глубокая «Трианон», произведённого компанией ChiedoCover
от23026
310 ₽Оптовая цена

Тарелка глубокая «Трианон»

13
В наличии 806 шт.

Другие товары из раздела доски разделочные

Фотография товара Доска разделочная для хлеба, дерево, нержавеющая сталь от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Доска разделочная для хлеба, дерево, нержавеющая сталь, произведённого компанией ChiedoCover
от31 990

Доска разделочная для хлеба, дерево, нержавеющая сталь

6
В наличии
Фотография товара Доска разделочная, пластик, зеленая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Доска разделочная, пластик, зеленая, произведённого компанией ChiedoCover
от1 910

Доска разделочная, пластик, зеленая

8
В наличии 380 шт.
Настоящее фото товара Доска разделочная, пластик, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 020

Доска разделочная, пластик, коричневый

8
В наличии 60 шт.
Фотография товара Доска разделочная, пластиковая, синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Доска разделочная, пластиковая, синий, произведённого компанией ChiedoCover
от630

Доска разделочная, пластиковая, синий

10
В наличии 28 шт.
Фотография товара Доска разделочная, бук, 250 мм, древесная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Доска разделочная, бук, 250 мм, древесная, произведённого компанией ChiedoCover
от520

Доска разделочная, бук, 250 мм, древесная

15
В наличии
Фотография товара Доска разделочная, бук, 2 см, древесный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Доска разделочная, бук, 2 см, древесный, произведённого компанией ChiedoCover
от920

Доска разделочная, бук, 2 см, древесный

11
В наличии 43 шт.
Фотография товара Доска разделочная, бук, 30см от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Доска разделочная, бук, 30см, произведённого компанией ChiedoCover
от1 510

Доска разделочная, бук, 30см

13
В наличии 1 шт.
Фотография товара Доска разделочная, полиэтилен, 400 мм, зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Доска разделочная, полиэтилен, 400 мм, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 490

Доска разделочная, полиэтилен, 400 мм, зеленый

5
В наличии
Настоящее фото товара Колода разделочная + подставка, дуб, сталь, коричневый цвет, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от12 220

Колода разделочная + подставка, дуб, сталь, коричневый цвет, металлическая

8
В наличии 1 шт.
Фотография товара Доска разделочная, берёза, деревянная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Доска разделочная, берёза, деревянная, произведённого компанией ChiedoCover
от950

Доска разделочная, берёза, деревянная

9
В наличии 6 шт.

Товар в корзине

Доска разделочная, берёза, 30 см, деревянная
Доска разделочная, берёза, 30 см, деревянная
от 920
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Сковорода, дно-сэндвич, сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
от2 410

Сковорода, дно-сэндвич, сталь нержавеющая

13
В наличии 66 шт.
Распродажа
Фотография товара Ложка столовая «Стил Блэк Сильвер Мэтт» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ложка столовая «Стил Блэк Сильвер Мэтт», произведённого компанией ChiedoCover
от32022
410 ₽Оптовая цена

Ложка столовая «Стил Блэк Сильвер Мэтт»

13
В наличии 204 шт.
Настоящее фото товара Блюдо для пиццы «Акварель», произведённого компанией ChiedoCover
от1 310
Оптовая цена

Блюдо для пиццы «Акварель»

8
В наличии 10 шт.
Настоящее фото товара Вилка сервировочная сталь нержавеющая, абс-пластик, металлический,черный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 420

Вилка сервировочная сталь нержавеющая, абс-пластик, металлический,черный

5
В наличии