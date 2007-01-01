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Настоящее фото товара Сковорода, Нью Китчен, 3-х слойная ИНДУКЦИЯ, произведённого компанией ChiedoCover
Сковорода, Нью Китчен, 3-х слойная ИНДУКЦИЯ
10 оценок
1 890
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Сковорода, Нью Китчен, 3-х слойная ИНДУКЦИЯ - фото 1Сковорода, Нью Китчен, 3-х слойная ИНДУКЦИЯ - фото 2Сковорода, Нью Китчен, 3-х слойная ИНДУКЦИЯ - фото 3Сковорода, Нью Китчен, 3-х слойная ИНДУКЦИЯ - фото 4Сковорода, Нью Китчен, 3-х слойная ИНДУКЦИЯ - фото 5

Сковорода, Нью Китчен, 3-х слойная ИНДУКЦИЯ

Артикул: CH-071-637
10 оценок
Основные характеристики
  • Высота45 мм
  • Диаметр200 мм
  • Материалнержавеющая сталь
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота45 мм
  • Диаметр200 мм
  • Материалнержавеющая сталь

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

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