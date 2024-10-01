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Доска разделочная, пластиковая, синий - фото 1Доска разделочная, пластиковая, синий - фото 2

Доска разделочная, пластиковая, синий

Артикул: CH-058-061
10 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина300 мм
  • Ширина200 мм
  • Высота10 мм
  • Вес0,575 кг
  • Материалпластик
  • Цветсиний

Отзывы

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