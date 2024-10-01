Доски разделочные

Доски разделочные

Доски разделочные

84 товара
Подставки для досок

Подставки для досок

7 товаров
Фотография товара Доска разделочная для хлеба GN 2/3, дерево, коричневая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Доска разделочная для хлеба GN 2/3, дерево, коричневая, произведённого компанией ChiedoCover
14 760

Доска разделочная для хлеба GN 2/3, дерево, коричневая

15
В наличии 2 шт.
Настоящее фото товара Доска разделочная «Фрэймс», светлое дерево, произведённого компанией ChiedoCover
6 490

Доска разделочная «Фрэймс», светлое дерево

13
В наличии
Настоящее фото товара Доска разделочная «Фрэймс» рифлёная поверхность, светлое дерево, произведённого компанией ChiedoCover
6 790

Доска разделочная «Фрэймс» рифлёная поверхность, светлое дерево

14
В наличии
Настоящее фото товара Доска разделочная для хлеба дерево, светлое дерево, произведённого компанией ChiedoCover
4 780

Доска разделочная для хлеба дерево, светлое дерево

15
В наличии
Настоящее фото товара Доска разделочная для хлеба дерево, древесина, произведённого компанией ChiedoCover
5 890

Доска разделочная для хлеба дерево, древесина

5
В наличии
Настоящее фото товара Доска разделочная для хлеба, дерево, коричневое, произведённого компанией ChiedoCover
4 920

Доска разделочная для хлеба, дерево, коричневое

9
В наличии
Настоящее фото товара Доска разделочная для хлеба с подносом, дерево, произведённого компанией ChiedoCover
4 490

Доска разделочная для хлеба с подносом, дерево

11
В наличии
Фотография товара Доска разделочная Серфис, клен от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Доска разделочная Серфис, клен, произведённого компанией ChiedoCover
14 990

Доска разделочная Серфис, клен

8
В наличии
Фотография товара Доска разделочная для хлеба, дерево, нержавеющая сталь от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Доска разделочная для хлеба, дерево, нержавеющая сталь, произведённого компанией ChiedoCover
31 990

Доска разделочная для хлеба, дерево, нержавеющая сталь

6
В наличии
Фотография товара Доска разделочная для хлеба, дерево, светлое дерево от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Доска разделочная для хлеба, дерево, светлое дерево, произведённого компанией ChiedoCover
6 050

Доска разделочная для хлеба, дерево, светлое дерево

7
В наличии
Фотография товара Доска разделочная для хлеба, дерево от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Доска разделочная для хлеба, дерево, произведённого компанией ChiedoCover
1 990

Доска разделочная для хлеба, дерево

8
В наличии
Настоящее фото товара Доска разделочная для рыбы с зажимом, дерево, металл, произведённого компанией ChiedoCover
1 890

Доска разделочная для рыбы с зажимом, дерево, металл

6
В наличии
Настоящее фото товара Доска разделочная дерево, черный, произведённого компанией ChiedoCover
4 860

Доска разделочная дерево, черный

14
В наличии 5 шт.
Доставкаот 2 дней по России и СНГНе можете сделать выбор?Помочь с подбором
Фотография товара Доска разделочная, пластиковая, темно-зеленая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Доска разделочная, пластиковая, темно-зеленая, произведённого компанией ChiedoCover
3 050

Доска разделочная, пластиковая, темно-зеленая

9
В наличии 52 шт.
Фотография товара Доска разделочная, пластик, зеленая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Доска разделочная, пластик, зеленая, произведённого компанией ChiedoCover
1 910

Доска разделочная, пластик, зеленая

8
В наличии 380 шт.
Фотография товара Доска пластик, зеленая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Доска пластик, зеленая, произведённого компанией ChiedoCover
890

Доска пластик, зеленая

11
В наличии
Фотография товара Доска разделочная, пластиковая, зеленая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Доска разделочная, пластиковая, зеленая, произведённого компанией ChiedoCover
1 250

Доска разделочная, пластиковая, зеленая

6
В наличии 2 шт.
Фотография товара Доска разделочная, пластик, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Доска разделочная, пластик, белый, произведённого компанией ChiedoCover
3 050

Доска разделочная, пластик, белый

13
В наличии 50 шт.
Фотография товара Доска разделочная, белая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Доска разделочная, белая, произведённого компанией ChiedoCover
1 880

Доска разделочная, белая

7
В наличии 190 шт.
Фотография товара Доска разделочная, пластик, синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Доска разделочная, пластик, синий, произведённого компанией ChiedoCover
1 910

Доска разделочная, пластик, синий

14
В наличии 90 шт.
Фотография товара Доска разделочная, синяя от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Доска разделочная, синяя, произведённого компанией ChiedoCover
3 050

Доска разделочная, синяя

5
В наличии 40 шт.
Фотография товара Доска разделочная, пластиковая, синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Доска разделочная, пластиковая, синий, произведённого компанией ChiedoCover
630

Доска разделочная, пластиковая, синий

10
В наличии 28 шт.
Фотография товара Доска пластиковая, синяя от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Доска пластиковая, синяя, произведённого компанией ChiedoCover
1 260

Доска пластиковая, синяя

9
В наличии 30 шт.
Фотография товара Доска разделочная, пластик, желтая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Доска разделочная, пластик, желтая, произведённого компанией ChiedoCover
1 910

Доска разделочная, пластик, желтая

15
В наличии 90 шт.
Фотография товара Доска разделочная, желтая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Доска разделочная, желтая, произведённого компанией ChiedoCover
3 050

Доска разделочная, желтая

6
В наличии 40 шт.
Фотография товара Доска пластиковая, желтая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Доска пластиковая, желтая, произведённого компанией ChiedoCover
940

Доска пластиковая, желтая

7
В наличии 2 шт.
Фотография товара Доска разделочная, пластик, красная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Доска разделочная, пластик, красная, произведённого компанией ChiedoCover
2 020

Доска разделочная, пластик, красная

5
В наличии 190 шт.
Складные стулья
Фотография товара Доска разделочная, пластик, красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Доска разделочная, пластик, красный, произведённого компанией ChiedoCover
3 050

Доска разделочная, пластик, красный

15
В наличии 40 шт.
Настоящее фото товара Доска разделочная, пластик, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
2 020

Доска разделочная, пластик, коричневый

8
В наличии 60 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Доска пластик, коричневая, произведённого компанией ChiedoCover
3 0508
3 290 ₽

Доска пластик, коричневая

15
В наличии 30 шт.
Фотография товара Доска пластиковая, белая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Доска пластиковая, белая, произведённого компанией ChiedoCover
1 150

Доска пластиковая, белая

5
В наличии
Настоящее фото товара Доска разделочная, пластик, серая, произведённого компанией ChiedoCover
580

Доска разделочная, пластик, серая

6
В наличии 143 шт.
Настоящее фото товара Доска пластик, белая, произведённого компанией ChiedoCover
850

Доска пластик, белая

13
В наличии 4 шт.
Фотография товара Доска разделочная, пластик синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Доска разделочная, пластик синий, произведённого компанией ChiedoCover
1 030

Доска разделочная, пластик синий

9
В наличии 22 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Доска разделочная, пластик, произведённого компанией ChiedoCover
10 7905
11 250 ₽

Доска разделочная, пластик

6
В наличии
Настоящее фото товара Доска разделочная «Флекс», пластик голубой, произведённого компанией ChiedoCover
290

Доска разделочная «Флекс», пластик голубой

6
В наличии
Фотография товара Доска разделочная, с металлической стяжкой, бук, металл, 30 см от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Доска разделочная, с металлической стяжкой, бук, металл, 30 см, произведённого компанией ChiedoCover
1 990

Доска разделочная, с металлической стяжкой, бук, металл, 30 см

5
В наличии 15 шт.
Фотография товара Доска разделочная, берёза, 30 см, деревянная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Доска разделочная, берёза, 30 см, деревянная, произведённого компанией ChiedoCover
920

Доска разделочная, берёза, 30 см, деревянная

6
В наличии 5 шт.
Настоящее фото товара Доска разделочная, полиэтилен, 196 мм, белый, произведённого компанией ChiedoCover
1 100

Доска разделочная, полиэтилен, 196 мм, белый

5
В наличии 15 шт.
Настоящее фото товара Доска разделочная, с ручкой, дуб, 140 мм, древесный, произведённого компанией ChiedoCover
5 610

Доска разделочная, с ручкой, дуб, 140 мм, древесный

14
В наличии 7 шт.
Новогодняя скидка
Фотография товара Доска разделочная, деревянная, берёза, 30 см от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Доска разделочная, деревянная, берёза, 30 см, произведённого компанией ChiedoCover
880

Доска разделочная, деревянная, берёза, 30 см

9
В наличии 8 шт.
Фотография товара Доска разделочная, бук от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Доска разделочная, бук , произведённого компанией ChiedoCover
1 290

Доска разделочная, бук

15
В наличии 30 шт.
Фотография товара Доска разделочная, бук, 2 см от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Доска разделочная, бук, 2 см, произведённого компанией ChiedoCover
1 420

Доска разделочная, бук, 2 см

10
В наличии 90 шт.
Фотография товара Доска разделочная, полиэтилен, 400 мм, зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Доска разделочная, полиэтилен, 400 мм, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
6 490

Доска разделочная, полиэтилен, 400 мм, зеленый

5
В наличии
Фотография товара Доска разделочная, бук, 2 см, древесный цвет от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Доска разделочная, бук, 2 см, древесный цвет, произведённого компанией ChiedoCover
1 150

Доска разделочная, бук, 2 см, древесный цвет

10
В наличии 100 шт.
Фотография товара Доска разделочная, бук, 30см от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Доска разделочная, бук, 30см, произведённого компанией ChiedoCover
1 510

Доска разделочная, бук, 30см

13
В наличии 1 шт.
Фотография товара Колода разделочная, настольная, бук , 50 см, светлое дерево, стальной от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Колода разделочная, настольная, бук , 50 см, светлое дерево, стальной, произведённого компанией ChiedoCover
8 510

Колода разделочная, настольная, бук , 50 см, светлое дерево, стальной

6
В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Доска разделочная, дуб, 200 мм, древесный, произведённого компанией ChiedoCover
5 730

Доска разделочная, дуб, 200 мм, древесный

11
В наличии 3 шт.
Настоящее фото товара Доска разделочная, полиэтилен, 325 мм, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
5 490

Доска разделочная, полиэтилен, 325 мм, зеленый

9
В наличии
Фотография товара Доска разделочная, полиэтилен, 400 мм, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Доска разделочная, полиэтилен, 400 мм, белый, произведённого компанией ChiedoCover
4 540

Доска разделочная, полиэтилен, 400 мм, белый

8
В наличии
Фотография товара Доска разделочная, бук, 2 см, древесный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Доска разделочная, бук, 2 см, древесный, произведённого компанией ChiedoCover
920

Доска разделочная, бук, 2 см, древесный

11
В наличии 43 шт.
Фотография товара Доска разделочная, бук, 30 см, древесный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Доска разделочная, бук, 30 см, древесный, произведённого компанией ChiedoCover
1 600

Доска разделочная, бук, 30 см, древесный

8
В наличии 36 шт.
Фотография товара Доска разделочная, бук, 210 мм, древесный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Доска разделочная, бук, 210 мм, древесный, произведённого компанией ChiedoCover
440

Доска разделочная, бук, 210 мм, древесный

10
В наличии
Фотография товара Доска разделочная, бук, 250 мм, древесная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Доска разделочная, бук, 250 мм, древесная, произведённого компанией ChiedoCover
520

Доска разделочная, бук, 250 мм, древесная

15
В наличии
Настоящее фото товара Доска разделочная, полиэтилен, 325 мм, синий, произведённого компанией ChiedoCover
8 390

Доска разделочная, полиэтилен, 325 мм, синий

10
В наличии 7 шт.
Фотография товара Доска для хлеба, бук, 260 мм, деревянный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Доска для хлеба, бук, 260 мм, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
5 720

Доска для хлеба, бук, 260 мм, деревянный

5
В наличии 17 шт.
Фотография товара Доска разделочная, берёза, 30 см, деревянный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Доска разделочная, берёза, 30 см, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
720

Доска разделочная, берёза, 30 см, деревянный

15
В наличии 24 шт.
Настоящее фото товара Доска разделочная, полиэтилен, 350 мм, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
2 920

Доска разделочная, полиэтилен, 350 мм, зеленый

7
В наличии 3 шт.
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