Доска разделочная для хлеба GN 2/3, дерево, коричневая
Доска разделочная «Фрэймс», светлое дерево
Доска разделочная «Фрэймс» рифлёная поверхность, светлое дерево
Доска разделочная для хлеба дерево, светлое дерево
Доска разделочная для хлеба дерево, древесина
Доска разделочная для хлеба, дерево, коричневое
Доска разделочная для хлеба с подносом, дерево
Доска разделочная Серфис, клен
Доска разделочная для хлеба, дерево, нержавеющая сталь
Доска разделочная для хлеба, дерево, светлое дерево
Доска разделочная для хлеба, дерево
Доска разделочная для рыбы с зажимом, дерево, металл
Доска разделочная дерево, черный
Доска разделочная, пластиковая, темно-зеленая
Доска разделочная, пластик, зеленая
Доска пластик, зеленая
Доска разделочная, пластиковая, зеленая
Доска разделочная, пластик, белый
Доска разделочная, белая
Доска разделочная, пластик, синий
Доска разделочная, синяя
Доска разделочная, пластиковая, синий
Доска пластиковая, синяя
Доска разделочная, пластик, желтая
Доска разделочная, желтая
Доска пластиковая, желтая
Доска разделочная, пластик, красная
Доска разделочная, пластик, красный
Доска разделочная, пластик, коричневый
Доска пластик, коричневая
Доска пластиковая, белая
Доска разделочная, пластик, серая
Доска пластик, белая
Доска разделочная, пластик синий
Доска разделочная, пластик
Доска разделочная «Флекс», пластик голубой
Доска разделочная, с металлической стяжкой, бук, металл, 30 см
Доска разделочная, берёза, 30 см, деревянная
Доска разделочная, полиэтилен, 196 мм, белый
Доска разделочная, с ручкой, дуб, 140 мм, древесный
Доска разделочная, деревянная, берёза, 30 см
Доска разделочная, бук
Доска разделочная, бук, 2 см
Доска разделочная, полиэтилен, 400 мм, зеленый
Доска разделочная, бук, 2 см, древесный цвет
Доска разделочная, бук, 30см
Колода разделочная, настольная, бук , 50 см, светлое дерево, стальной
Доска разделочная, дуб, 200 мм, древесный
Доска разделочная, полиэтилен, 325 мм, зеленый
Доска разделочная, полиэтилен, 400 мм, белый
Доска разделочная, бук, 2 см, древесный
Доска разделочная, бук, 30 см, древесный
Доска разделочная, бук, 210 мм, древесный
Доска разделочная, бук, 250 мм, древесная
Доска разделочная, полиэтилен, 325 мм, синий
Доска для хлеба, бук, 260 мм, деревянный
Доска разделочная, берёза, 30 см, деревянный
Доска разделочная, полиэтилен, 350 мм, зеленый