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Доска разделочная для хлеба дерево, светлое дерево - фото 1

Доска разделочная для хлеба дерево, светлое дерево

Артикул: CH-057-974
15 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина530 мм
  • Ширина325 мм
  • Высота20 мм
  • Вес2,052 кг
  • Материалдерево
  • Цветкоричневый

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