Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина354 мм
- Ширина325 мм
- Высота35 мм
- Материалдерево
- Цветкоричневый
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
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