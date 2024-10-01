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Доска разделочная для хлеба GN 2/3, дерево, коричневая - фото 1Доска разделочная для хлеба GN 2/3, дерево, коричневая - фото 2Доска разделочная для хлеба GN 2/3, дерево, коричневая - фото 3Доска разделочная для хлеба GN 2/3, дерево, коричневая - фото 4Доска разделочная для хлеба GN 2/3, дерево, коричневая - фото 5Доска разделочная для хлеба GN 2/3, дерево, коричневая - фото 6

Доска разделочная для хлеба GN 2/3, дерево, коричневая

Артикул: CH-057-971
15 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина354 мм
  • Ширина325 мм
  • Высота35 мм
  • Материалдерево
  • Цветкоричневый

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