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Доска разделочная, пластик, красная - фото 1Доска разделочная, пластик, красная - фото 2

Доска разделочная, пластик, красная

Артикул: CH-058-044
5 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина500 мм
  • Ширина350 мм
  • Высота18 мм
  • Вес2,668 кг
  • Материалпластик
  • Цветкрасный
  • ФормаПрямоугольная

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