Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина500 мм
- Ширина350 мм
- Высота18 мм
- Вес2,668 кг
- Материалпластик
- Цветкрасный
- ФормаПрямоугольная
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
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