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Доска для хлеба, бук, 260 мм, деревянный - фото 1Доска для хлеба, бук, 260 мм, деревянный - фото 2

Доска для хлеба, бук, 260 мм, деревянный

Артикул: CH-059-132
5 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина450 мм
  • Ширина260 мм
  • Высота25 мм
  • Материалбук

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