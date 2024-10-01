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Доска разделочная, бук, 250 мм, древесная - фото 1Доска разделочная, бук, 250 мм, древесная - фото 2

Доска разделочная, бук, 250 мм, древесная

Артикул: CH-059-136
15 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина400 мм
  • Ширина250 мм
  • Высота15 мм
  • Вес0,970 кг
  • Материалбук
  • ФормаПрямоугольная

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