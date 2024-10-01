Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина297 мм
- Ширина196 мм
- Высота18 мм
- Материалполиэтилен
- Цветбелый
- ФормаПрямоугольная
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Поднос прорезиненный, прямоугольный «Проотель»
Миска, полипропилен, 4,5л
Сито-конус, «Проотель», сталь нержавеющая, металлическая
Шпажки для канапе «Меч», пластик, черный
Помпа для вина «Пробар» пластик, резина, черный
Миска «Проотель», сталь нержавеющая, 420мл
Тарелка «Млечный путь оранжевый»
Шумовка «Проотель» нержавеющая сталь, металлический
Тарелка «Эволюшнс Гранит», диаметр 270мм
Блюдо прямоугольное узкое «Кассиопея»
Доска разделочная дерево, черный
Доска разделочная Серфис, клен
Доска разделочная, пластик, синий
Доска разделочная, пластик, коричневый
Доска разделочная, пластиковая, синий
Доска разделочная, пластиковая, зеленая
Доска разделочная, берёза, 30 см, деревянный
Доска разделочная, бук, 30см
Доска разделочная, полиэтилен, 350 мм, синий
Доска разделочная, с упором, полиэтилен, 40 см, белый