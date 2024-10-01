Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина400 мм
- Ширина300 мм
- Высота30 мм
- Вес2.000 кг
- Материалбереза
- ФормаПрямоугольная
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Блюдо «Трианон», ширина 350мм
Открывалка для шампанского сталь нержавеющий, серебристый
Блюдо для подачи «Эстиа»
Тарелка «Стили»
Воронка, сталь нержавеющая, 25 см, металлическая
Нож поварской «Проотель», черный металлический
Блюдо «Маррон Реативо», диаметр 280мм
Лопатка изогнутая для гриля, сталь нержавеющая
Дуршлаг, китайский, сталь нержавеющая, 29 см, металлическая
Нож для чистки овощей «Масахиро» сталь нержавеющая
Доска разделочная дерево, черный
Доска разделочная Серфис, клен
Доска разделочная, пластик, коричневый
Доска разделочная, пластик, серая
Доска разделочная, пластик синий
Доска для хлеба, бук, 260 мм, деревянный
Доска разделочная, бук, 2 см, древесный цвет
Доска разделочная, с ручкой, дуб, 170 мм, древесная
Доска разделочная, с упором, полиэтилен, 40 см, красный
Доска разделочная, «Флекс», полиэтилен, 26 см, черный