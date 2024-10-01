Товар в корзине. Перейти
Доска разделочная, берёза, 30 см, деревянный - фото 1Доска разделочная, берёза, 30 см, деревянный - фото 2

Доска разделочная, берёза, 30 см, деревянный

Артикул: CH-059-130
15 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Доска разделочная, деревянная, берёза, 30 см
Фотография товара Доска разделочная, деревянная, берёза, 30 см от компании ChiedoCover.
Следующий Доска разделочная для хлеба GN 2/3, дерево, коричневая
Фотография товара Доска разделочная для хлеба GN 2/3, дерево, коричневая от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина400 мм
  • Ширина300 мм
  • Высота30 мм
  • Вес2.000 кг
  • Материалбереза
  • ФормаПрямоугольная

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Блюдо «Трианон», ширина 350мм, произведённого компанией ChiedoCover
от760
Оптовая цена

Блюдо «Трианон», ширина 350мм

14
В наличии 129 шт.
Настоящее фото товара Открывалка для шампанского сталь нержавеющий, серебристый, произведённого компанией ChiedoCover
от920

Открывалка для шампанского сталь нержавеющий, серебристый

5
В наличии 2 шт.
Фотография товара Блюдо для подачи «Эстиа» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Блюдо для подачи «Эстиа», произведённого компанией ChiedoCover
от3 610
Оптовая цена

Блюдо для подачи «Эстиа»

12
В наличии 36 шт.
Настоящее фото товара Тарелка «Стили», произведённого компанией ChiedoCover
от700
Оптовая цена

Тарелка «Стили»

6
В наличии 1 шт.
Фотография товара Воронка, сталь нержавеющая, 25 см, металлическая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Воронка, сталь нержавеющая, 25 см, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от6 470

Воронка, сталь нержавеющая, 25 см, металлическая

11
В наличии 10 шт.
Настоящее фото товара Нож поварской «Проотель», черный металлический, произведённого компанией ChiedoCover
от1 200

Нож поварской «Проотель», черный металлический

15
В наличии 67 шт.
Настоящее фото товара Блюдо «Маррон Реативо», диаметр 280мм, произведённого компанией ChiedoCover
от2 220
Оптовая цена

Блюдо «Маррон Реативо», диаметр 280мм

14
В наличии 22 шт.
Настоящее фото товара Лопатка изогнутая для гриля, сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
от1 490

Лопатка изогнутая для гриля, сталь нержавеющая

12
В наличии 12 шт.
Фотография товара Дуршлаг, китайский, сталь нержавеющая, 29 см, металлическая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Дуршлаг, китайский, сталь нержавеющая, 29 см, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от3 030

Дуршлаг, китайский, сталь нержавеющая, 29 см, металлическая

6
В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Нож для чистки овощей «Масахиро» сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
от5 090

Нож для чистки овощей «Масахиро» сталь нержавеющая

9
В наличии

Другие товары из раздела доски разделочные

Настоящее фото товара Доска разделочная дерево, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 860

Доска разделочная дерево, черный

14
В наличии 5 шт.
Фотография товара Доска разделочная Серфис, клен от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Доска разделочная Серфис, клен, произведённого компанией ChiedoCover
от14 990

Доска разделочная Серфис, клен

8
В наличии
Настоящее фото товара Доска разделочная, пластик, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 020

Доска разделочная, пластик, коричневый

8
В наличии 60 шт.
Настоящее фото товара Доска разделочная, пластик, серая, произведённого компанией ChiedoCover
от580

Доска разделочная, пластик, серая

6
В наличии 143 шт.
Фотография товара Доска разделочная, пластик синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Доска разделочная, пластик синий, произведённого компанией ChiedoCover
от1 030

Доска разделочная, пластик синий

9
В наличии 22 шт.
Фотография товара Доска для хлеба, бук, 260 мм, деревянный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Доска для хлеба, бук, 260 мм, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 720

Доска для хлеба, бук, 260 мм, деревянный

5
В наличии 17 шт.
Фотография товара Доска разделочная, бук, 2 см, древесный цвет от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Доска разделочная, бук, 2 см, древесный цвет, произведённого компанией ChiedoCover
от1 150

Доска разделочная, бук, 2 см, древесный цвет

10
В наличии 100 шт.
Фотография товара Доска разделочная, с ручкой, дуб, 170 мм, древесная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Доска разделочная, с ручкой, дуб, 170 мм, древесная, произведённого компанией ChiedoCover
от5 270

Доска разделочная, с ручкой, дуб, 170 мм, древесная

8
В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Доска разделочная, с упором, полиэтилен, 40 см, красный, произведённого компанией ChiedoCover
от11 790

Доска разделочная, с упором, полиэтилен, 40 см, красный

6
В наличии
Настоящее фото товара Доска разделочная, «Флекс», полиэтилен, 26 см, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от310

Доска разделочная, «Флекс», полиэтилен, 26 см, черный

12
В наличии 2 шт.

Товар в корзине

Доска разделочная, берёза, 30 см, деревянный
Доска разделочная, берёза, 30 см, деревянный
от 720
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Блюдо «Трианон», ширина 350мм, произведённого компанией ChiedoCover
от760
Оптовая цена

Блюдо «Трианон», ширина 350мм

14
В наличии 129 шт.
Настоящее фото товара Открывалка для шампанского сталь нержавеющий, серебристый, произведённого компанией ChiedoCover
от920

Открывалка для шампанского сталь нержавеющий, серебристый

5
В наличии 2 шт.
Фотография товара Блюдо для подачи «Эстиа» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Блюдо для подачи «Эстиа», произведённого компанией ChiedoCover
от3 610
Оптовая цена

Блюдо для подачи «Эстиа»

12
В наличии 36 шт.
Настоящее фото товара Тарелка «Стили», произведённого компанией ChiedoCover
от700
Оптовая цена

Тарелка «Стили»

6
В наличии 1 шт.