Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина530 мм
- Ширина140 мм
- Высота18 мм
- Вес0,675 кг
- Материалдуб
- ФормаПрямоугольная
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
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