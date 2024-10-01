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Доска разделочная, с ручкой, дуб, 140 мм, древесный - фото 1

Доска разделочная, с ручкой, дуб, 140 мм, древесный

Артикул: CH-059-122
14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина530 мм
  • Ширина140 мм
  • Высота18 мм
  • Вес0,675 кг
  • Материалдуб
  • ФормаПрямоугольная

Отзывы

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