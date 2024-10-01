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Доска разделочная, с металлической стяжкой, бук, металл, 30 см - фото 1Доска разделочная, с металлической стяжкой, бук, металл, 30 см - фото 2

Доска разделочная, с металлической стяжкой, бук, металл, 30 см

Артикул: CH-059-115
5 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина500 мм
  • Ширина300 мм
  • Высота40 мм
  • Вес3.000 кг
  • Материалметалл, бук

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