Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина500 мм
- Ширина300 мм
- Высота40 мм
- Вес3.000 кг
- Материалметалл, бук
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
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