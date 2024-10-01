Товар в корзине. Перейти
Доска разделочная, пластик, желтая - фото 1Доска разделочная, пластик, желтая - фото 2

Доска разделочная, пластик, желтая

Артикул: CH-058-032
15 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Доска разделочная для хлеба, дерево, коричневое
Фотография товара Доска разделочная для хлеба, дерево, коричневое от компании ChiedoCover.
Следующий Доска разделочная, пластиковая, темно-зеленая
Фотография товара Доска разделочная, пластиковая, темно-зеленая от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина500 мм
  • Ширина350 мм
  • Высота18 мм
  • Вес2,68 кг
  • Материалпластик
  • Цветжелтый
  • ФормаПрямоугольная

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Сквизер для лайма, алюминиевый, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от830

Сквизер для лайма, алюминиевый, зеленый

10
В наличии 26 шт.
Настоящее фото товара Кастрюля без крышки дно-сэндвич, сталь нержавеющая, 4.5л, произведённого компанией ChiedoCover
от2 600

Кастрюля без крышки дно-сэндвич, сталь нержавеющая, 4.5л

9
В наличии 40 шт.
Настоящее фото товара Ложка, пластиковая, произведённого компанией ChiedoCover
от800

Ложка, пластиковая

5
В наличии 244 шт.
Распродажа
Фотография товара Вилка столовая «Саппоро бэйсик» 190 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Вилка столовая «Саппоро бэйсик» 190, произведённого компанией ChiedoCover
от3004
310 ₽Оптовая цена

Вилка столовая «Саппоро бэйсик» 190

5
В наличии 2352 шт.
Настоящее фото товара Кастрюля с крышкой 3-х слойная, сталь нержавеющая, алюминий, 3л, произведённого компанией ChiedoCover
от8 060

Кастрюля с крышкой 3-х слойная, сталь нержавеющая, алюминий, 3л

13
В наличии 12 шт.
Настоящее фото товара Блюдо для суши, сосна, красное, произведённого компанией ChiedoCover
от1 730
Оптовая цена

Блюдо для суши, сосна, красное

13
В наличии 12 шт.
Распродажа
Фотография товара Салатник «Маррон Реативо» квадратный фарфор 0,6 л, коричневый, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Салатник «Маррон Реативо» квадратный фарфор 0,6 л, коричневый, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от5609
610 ₽Оптовая цена

Салатник «Маррон Реативо» квадратный фарфор 0,6 л, коричневый, бежевый

5
В наличии 44 шт.
Фотография товара Противень алюминиевая, антипригарное покрытие, красный,черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Противень алюминиевая, антипригарное покрытие, красный,черный, произведённого компанией ChiedoCover
от560

Противень алюминиевая, антипригарное покрытие, красный,черный

10
В наличии 14 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка глубокая «Маренго», произведённого компанией ChiedoCover
от34018
410 ₽Оптовая цена

Тарелка глубокая «Маренго»

8
В наличии 180 шт.
Фотография товара Диспенсер для капсул бук, деревянный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диспенсер для капсул бук, деревянный , произведённого компанией ChiedoCover
от4 160

Диспенсер для капсул бук, деревянный

15
В наличии 2 шт.

Другие товары из раздела доски разделочные

Фотография товара Доска разделочная Серфис, клен от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Доска разделочная Серфис, клен, произведённого компанией ChiedoCover
от14 990

Доска разделочная Серфис, клен

8
В наличии
Настоящее фото товара Доска разделочная для рыбы с зажимом, дерево, металл, произведённого компанией ChiedoCover
от1 890

Доска разделочная для рыбы с зажимом, дерево, металл

6
В наличии
Фотография товара Доска разделочная для хлеба, дерево, светлое дерево от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Доска разделочная для хлеба, дерево, светлое дерево, произведённого компанией ChiedoCover
от6 050

Доска разделочная для хлеба, дерево, светлое дерево

7
В наличии
Фотография товара Доска разделочная, пластик, красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Доска разделочная, пластик, красный, произведённого компанией ChiedoCover
от3 050

Доска разделочная, пластик, красный

15
В наличии 40 шт.
Настоящее фото товара Доска пластик, белая, произведённого компанией ChiedoCover
от850

Доска пластик, белая

13
В наличии 6 шт.
Фотография товара Доска разделочная, бук, 30см от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Доска разделочная, бук, 30см, произведённого компанией ChiedoCover
от1 510

Доска разделочная, бук, 30см

13
В наличии 1 шт.
Фотография товара Доска разделочная, берёза, деревянная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Доска разделочная, берёза, деревянная, произведённого компанией ChiedoCover
от950

Доска разделочная, берёза, деревянная

9
В наличии 5 шт.
Фотография товара Доска разделочная, бук, 30 см. древесный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Доска разделочная, бук, 30 см. древесный, произведённого компанией ChiedoCover
от1 170

Доска разделочная, бук, 30 см. древесный

14
В наличии 27 шт.
Настоящее фото товара Доска разделочная, пластик, 40 см, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
от10 930

Доска разделочная, пластик, 40 см, желтый

8
В наличии 4 шт.
Настоящее фото товара Доска разделочная, полиэтилен, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 860

Доска разделочная, полиэтилен, зеленый

11
В наличии

Товар в корзине

Доска разделочная, пластик, желтая
Доска разделочная, пластик, желтая
от 1 910
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Сквизер для лайма, алюминиевый, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от830

Сквизер для лайма, алюминиевый, зеленый

10
В наличии 26 шт.
Настоящее фото товара Кастрюля без крышки дно-сэндвич, сталь нержавеющая, 4.5л, произведённого компанией ChiedoCover
от2 600

Кастрюля без крышки дно-сэндвич, сталь нержавеющая, 4.5л

9
В наличии 40 шт.
Настоящее фото товара Ложка, пластиковая, произведённого компанией ChiedoCover
от800

Ложка, пластиковая

5
В наличии 244 шт.
Распродажа
Фотография товара Вилка столовая «Саппоро бэйсик» 190 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Вилка столовая «Саппоро бэйсик» 190, произведённого компанией ChiedoCover
от3004
310 ₽Оптовая цена

Вилка столовая «Саппоро бэйсик» 190

5
В наличии 2352 шт.