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Доска пластик, коричневая - фото 1

Доска пластик, коричневая

Артикул: CH-058-054
15 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина600 мм
  • Ширина400 мм
  • Высота18 мм
  • Вес3,7 кг
  • Материалпластик
  • Цветкоричневый
  • ФормаПрямоугольная

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