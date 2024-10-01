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Доска пластик, белая - фото 1

Доска пластик, белая

Артикул: CH-058-060
13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина300 мм
  • Ширина200 мм
  • Высота12 мм
  • Вес0,615 кг
  • Материалпластик
  • Цветбелый
  • ФормаПрямоугольная

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