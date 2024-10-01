Характеристики товара
Описание
Усовершенствуйте свой чаепитие благодаря подносу с менажницей для чая Meyvel A-002 (Black), который является идеальным сочетанием элегантности, удобства и функциональности. Поднос идеально подходит для подачи чая, кофе и других напитков, а также для хранения сладостей, фруктов и закусок. Благодаря своей прочности и матовой поверхности он легко чистится и сохраняет свой первоначальный вид на протяжении долгого времени.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина380 мм
- Глубина260 мм
- Высота10 мм