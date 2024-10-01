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Поднос с менажницей для чая Meyvel A-002

Артикул: CH-067-531
5 оценок
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Характеристики товара

Описание

Усовершенствуйте свой чаепитие благодаря подносу с менажницей для чая Meyvel A-002 (Black), который является идеальным сочетанием элегантности, удобства и функциональности. Поднос идеально подходит для подачи чая, кофе и других напитков, а также для хранения сладостей, фруктов и закусок. Благодаря своей прочности и матовой поверхности он легко чистится и сохраняет свой первоначальный вид на протяжении долгого времени.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина380 мм
  • Глубина260 мм
  • Высота10 мм

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