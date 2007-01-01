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Настоящее фото товара Фартук Кулинари Телент, произведённого компанией ChiedoCover
Фартук Кулинари Телент
7 оценок
2 59011
2 890 ₽
Товар в корзине. Перейти
Фартук Кулинари Телент - фото 1Фартук Кулинари Телент - фото 2Фартук Кулинари Телент - фото 3Фартук Кулинари Телент - фото 4Фартук Кулинари Телент - фото 5
Распродажа

Фартук Кулинари Телент

Артикул: CH-069-394
7 оценок
Основные характеристики
  • Длина820 мм
  • Ширина680 мм
  • Материалджинса
  • Цветсиний
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стильная модель фартука из прочного джинса. Коллекционная униформа пошита со всеми удобствами для барменов, бариста и поваров. Крестообразные подтяжки – модный тренд при моделировании комфортной спецодежды. Они облегчают работу, полностью разгружая область шеи от переутомления.

Для брендирования униформы предлагаем нанесение логотипов и фирменных элементов методом вышивки. Услуга оплачивается отдельно.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина820 мм
  • Ширина680 мм
  • Материалджинса
  • Цветсиний

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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