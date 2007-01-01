Характеристики товара
Описание
Фартук из мраморного канваса. Все элементы фартука выполнены из натуральной коричневой кожи. Данный материал плотный и долговечный, но требует особого ухода, деликатная или ручная стирка без отжима. Обязательно перед стиркой отстегнуть кожаные элементы.
Для брендирования униформы предлагаем нанесение логотипов и фирменных элементов методом вышивки. Услуга оплачивается отдельно.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина820 мм
- Ширина720 мм
- Материалканвас
- Цветзеленый
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет