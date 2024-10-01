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Половник, сталь нержавеющая, 150мл - фото 1

Половник, сталь нержавеющая, 150мл

Артикул: CH-057-818
8 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина290 мм
  • Высота30 мм
  • Диаметр90 мм
  • Вес0.107 кг
  • Объем0.150 л
  • Материалнержавеющая сталь

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