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Гибкий неон Старлайн, 08х16 мм, теплый белый, односторонний, 50 м - фото 1

Гибкий неон Старлайн, 08х16 мм, теплый белый, односторонний, 50 м

Артикул: CH-067-279
6 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина50000 мм
  • Мощность220 Вт
  • Цветбежевый

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