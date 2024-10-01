Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина3000 мм
- Высота900 мм
- Материалрезина
- Мощность220 Вт
- Цветбелый
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Светодиодная гирлянда-шарики Огоньки Олимпии 3.8 м, 20 теплых белых ламп, прозрачный ПВХ
Бахрома Шиммер, белый провод, белый, без мерцания, 3x0.5 м
Бахрома Глоу, прозрачный провод, белый, без мерцания, 3x0.5 м
Бахрома Фликер, прозрачный провод, теплый белый, с мерцанием, 3x0.5 м
Бахрома Твинкл, белый провод, белый, с мерцанием, 3x0.9 м
Бахрома Твинкл, белый провод, теплый белый, с мерцанием, 3x0.9 м
Бахрома Комет, черный провод, теплый белый, без мерцания, 3x0.9 м
Гирлянда Лайн, белый провод, теплый белый, без мерцания, 10 м
Дюралайт Флоу, белый, 100 м
Занавес Скайфол, прозрачный провод, белый, с мерцанием, 2х1.5 м
Люстра каскадная Вегас, черная, 16 светильников
Сани Эребрю, новогодний декор, белый
Светодиодная потолочная люстра с пультом V2713-CL Monica LED 270W
Ель Снежная Королева стекло
Подвесной светильник Джек LED пересекающийся большой, хром
Сани Уппсала, новогодний декор, бежевый
Светодиодный подвесной светильник V5061-PL Eclipce
Ель Малахитовое Чудо пластик, 210
Умная люстра Паркер Смарт RGB, венге, 9 светильников
Ёлка настольная Линчёпинг, бежевый
Бахрома Шиммер, белый провод, белый, с мерцанием, 3x0.5 м
Бахрома Люминесценс, черный провод, белый, без мерцания, 3x0.5 м
Бахрома Люминесценс, черный провод, теплый белый, с мерцанием, 3x0.5 м
Бахрома Флоу, прозрачный провод, теплый белый, с мерцанием, 3x0.9 м
Бахрома Комет, черный провод, теплый белый, с мерцанием, 3x0.9 м
Бахрома Гэлакси, черный провод, белый, без мерцания, 3x0.9 м
Белт Лайт Стардаст, белый провод, 20 см, 10 м
Гирлянда Флоу, прозрачный провод, белый, без мерцания, 10 м
Гирлянда Радианс, черный провод, теплый белый, без мерцания, 10 м
Гирлянда с шариками Муншайн, черный провод, белый, 5 м