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Дюралайт Флоу, теплый белый, 100 м - фото 1

Дюралайт Флоу, теплый белый, 100 м

Артикул: CH-067-310
10 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина100000 мм
  • Мощность220 Вт
  • Цветбежевый

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