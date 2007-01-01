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Горшок для запекания, с крышкой, «Эклипс», фарфор, 450 мл, 122 мм, черный - фото 1Горшок для запекания, с крышкой, «Эклипс», фарфор, 450 мл, 122 мм, черный - фото 2

Горшок для запекания, с крышкой, «Эклипс», фарфор, 450 мл, 122 мм, черный

Артикул: CH-062-479
6 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина135 мм
  • Ширина122 мм
  • Высота80 мм
  • Вес0,710 кг
  • Цветчерный
  • ФормаОвальная

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Горшок для запекания, с крышкой, «Эклипс», фарфор, 450 мл, 122 мм, черный
от 5 540
5 990 ₽
В корзине

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