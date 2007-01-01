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Горшок для запекания «Скандинавия» керамика, голубой - фото 1

Горшок для запекания «Скандинавия» керамика, голубой

Артикул: CH-062-277
13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Диаметр120 мм
  • Объем0,65 л
  • Материалкерамика

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке18 шт

Отзывы

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