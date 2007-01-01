Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Диаметр130 мм
- Объем0,5 л
- Материалкерамика
- Цветжелтый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке24 шт
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Хайбол «Ода», 230мл, стекло, прозрачный
Ведро для шампанского сталь нержавеющая 3,35 л, металлический
Подставка под горячее «Элис» для лазанницы, фарфор, белый
Горшок для запекания «Мечта хозяйки» керамика
Горшок для запекания «Маренго» керамический
Горшок для запекания «Белая», классический, без крышки, фарфор
Хайбол «Ода», 230мл, стекло, прозрачный
Ведро для шампанского сталь нержавеющая 3,35 л, металлический