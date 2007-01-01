Товар в корзине. Перейти
Горшок для жаркого «Лакомка» керамика - фото 1

Горшок для жаркого «Лакомка» керамика

Артикул: CH-062-275
10 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Горшок для запекания «Тирамису» керамика
Фотография товара Горшок для запекания «Тирамису» керамика от компании ChiedoCover.
Следующий Горшок для запекания «Лакомка» керамика
Фотография товара Горшок для запекания «Лакомка» керамика от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Диаметр130 мм
  • Объем0,5 л
  • Материалкерамика
  • Цветжелтый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке24 шт

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Другие товары из раздела горшки для запекания

Товар в корзине

Горшок для жаркого «Лакомка» керамика
Горшок для жаркого «Лакомка» керамика
от 310
410 ₽
В корзине

С этим товаром покупают